أغلى انتقال مجّاني في التاريخ.. مبابي إلى الريال بـ80 مليون يورو!

سيصبح المهاجم الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي لاعبًا حرًا بحلول سوق الانتقالات الشتوى في يناير المقبل، ورُغم ذلك فإن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد سيكلّف النادي الإسباني قرابة 80 مليون يورو، كقيمة إجمالية لمتطلبات الصفقة.

يومية “ماركا” الإسبانية قالت في تقرير لها اليوم الأحد إن مبابي يمتلك بنودًا خاصة في عقده مع باريس سان جيرمان.

ومن أجل إنهاء عقد مبابي بصفة نهائية وانفصاله عن النادي الباريسي، فإن ثمة أمور مادية ينبغي تسويتها أولًا.

إضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد الجهة المفضلة لمبابي، سيتعيّن عليه دفع مبالغ عمولات هائلة لوكيل أعمال اللاعب.

لم تتتطرق اليومية الإسبانية إلى تحديد المبالغ وبنودها، لكنها أشارت إلى أن الصفقة ورُغم أنها مجانية، فإن ريال مدريد سيصرف مبلغًا كبيرًا قد يقترب من حد 80 مليون يورو لإنهاء إجراءات التعاقد مع مبابي، ما يجعله أغلى صفقة انتقال حر في تاريخ كرة القدم.

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