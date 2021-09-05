أزمة برشلونة المالية تتجدد بسبب رواتب اللاعبين.. ما القصة؟

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن أزمة برشلونة المالية بشأن رواتب الفريق، ستعود من جديد إلى الواجهة في الأشهر القادمة.

النادي الكاتالوني لم يستطع الحفاظ على قائده التاريخي ليونيل ميسي بسبب تجاوز فاتورة رواتب اللاعبين للحد الأقصى.

الحد الأقصى المسموح به وفق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” هو 70 % من إجمالي الدخل العام لكل نادٍ.

تجاوزت رواتب لاعبي البارسا الحد ووصلت إلى 110%، وبعد رحيل ميسي ظلت أزمة برشلونة قائمة وأصبحت النسبة 95%.

ما دفع إدارة النادي إلى تخفيض رواتب كبار لاعبي الفريق وأبرزهم سيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وخوردي ألبا.

إضافة إلى إعارة الفرنسي أنطوان غريزمان إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد للتخلص من راتبه، لتصل النسبة إلى 70%.

🚨 [@pastoret13🥇] | Antoine Griezmann would have earned €7m if he stayed at FC Barcelona this 2021-22 season, as a loyalty bonus. He earned €1m for sitting on the bench against Bayern on the Quarters of 2019-20 alone. His departure is a big economic help to the club. pic.twitter.com/yuiEGNBG6s — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 5, 2021



وضع برشلونة بالنسبة لفاتورة رواتب الأجور في الوقت الحالي جيد إلى حد ما، لكن الوضعية ستكون سيئة خلال أشهر.

يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من برشلونة، انفردت بتفاصيل عقود بعض لاعبي الفريق، ومنهم غريزمان على سبيل المثال.

الوثائق التي كشفت عنها “سبورت” أشارت إلى أن عديد اللاعبين سترتفع رواتبهم في الموسم المقبل 2022-2023.

فيحصل غريزمان على 17 مليون يورو في أول موسم، ويزداد الراتب تصاعديًا موسميًا، ليصل إلى 117 مليون يورو في نهاية عقده (5 مواسم).

ما يعني أن نسبة الـ70% التي يحافظ عليها برشلونة في الوقت الحالي، سترتفع مع نهاية الموسم الجاري إلى ما بين 80 و100% مُجددًا.

أزمة برشلونة بسبب الرواتب تظل مشكلة تؤرق الرئيس خوان لابورتا إن لم يجد مصادر دخل إضافية لتتناسب مع مقدار الرواتب المدفوعة.

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