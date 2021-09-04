فرانك كيسي يتمرّد على ميلان ويلوح بـ “الرحيل المجّاني”!

تعثرت مفاوضات مسئولي ميلان الإيطالي لتجديد عقد لاعب وسط الفريق، الإيفواري فرانك كيسي (24 عامًا) في الأسابيع الأخيرة.

ينتهي عقد كيسي مع ميلان بانقضاء مجريات الموسم الحالي 2021-2022 ويضغط اللاعب على الإدارة للحضول على راتب ضخم.



يشترط وكيل أعمال فرانك كيسي الحصول على راتب 10 ملايين يورو سنويًا لتجديد العقد، بينما راتبه الحالي يبلغ 3 ملايين فقط.

🚨 Franck Kessie 🇨🇮 has rejected AC Milan's contract offer of €6.5M per season. The player demands €8M plus €2M. #ACMilan (via @Gazzetta_it) ⭐️ pic.twitter.com/UqUhauE9SA — Prime Sports News (@__PrimeSports) September 4, 2021



ودارت عدة جلسات بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة بقيادة المدير الرياضي لميلان باولو مالديني، وأفضت إلى طريق مسدود.



يمتلك فرانك كيسي عروضًا من فرق أوروبية عديدة، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير وليفربول الإنجليزيين.



ويتبع مالديني سياسة الاستغناء عن اللاعبين مقابل عدم الإذعان إلى مطالبهم المرتفعة، وقد حدث ذلك مع جيانلويجي دوناروما.



وكيل أعمال كيسي، يلوح بورقة الانتقال المجّاني في نافذة انتقالات الشتاء بشهر يناير المقبل، ويبدو أن ميلان سيفقد اللاعب بالفعل.

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