فرانك كيسي يتمرّد على ميلان ويلوح بـ “الرحيل المجّاني”!

تعثرت مفاوضات مسئولي ميلان الإيطالي لتجديد عقد لاعب وسط الفريق، الإيفواري فرانك كيسي (24 عامًا) في الأسابيع الأخيرة.

ينتهي عقد كيسي مع ميلان بانقضاء مجريات الموسم الحالي 2021-2022 ويضغط اللاعب على الإدارة للحضول على راتب ضخم.



يشترط وكيل أعمال فرانك كيسي الحصول على راتب 10 ملايين يورو سنويًا لتجديد العقد، بينما راتبه الحالي يبلغ 3 ملايين فقط.

🚨 Franck Kessie 🇨🇮 has rejected AC Milan's contract offer of €6.5M per season. The player demands €8M plus €2M. #ACMilan

(via @Gazzetta_it) ⭐️ pic.twitter.com/UqUhauE9SA

— Prime Sports News (@__PrimeSports) September 4, 2021