روميلو لوكاكو: كنت في إنتر.. لكن قلبي كان مع تشيلسي

صدم البلجيكي روميلو لوكاكو (28 عامًا) جماهير ناديه السابق إنتر ميلان خلال حديث صحفي مع شبكة “VTM NIEUWS” اليوم السبت.

لوكاكو أتم انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي خلال ميركاتو الشتاء السابق قادمًا من إنتر ميلان في صفقة بلغت نحو 100 مليون يورو.

وقد سجّل اللاعب الأسمر هدفين مع منتخب بلاده بلجيكا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم أمام إستونيا يوم الخميس الماضي.

Only Chelsea could lure Lukaku away from Inter 🔵 pic.twitter.com/ElT9eJ6uJx — B/R Football (@brfootball) September 4, 2021



وعلى هامش مشاركته مع بلجيكا في مباريات التصفيات، تحدث اللاعب في مقابلة خاصة ومفتوحة مع شبكة “VTM NIEUWS”.



قال روميلو لوكاكو عن انتقاله إلى تشيلسي: “كنت ألعب لفائدة إنتر ميلان نعم، لكن قلبي كان هناك في تشيلسي”.



يضيف: “بعد رفض النادي أول عرضين من تشيلسي، ذهبت إلى مكتب المدرب سيميوني إنزاغي لإخباره برغبتي في الرحيل”.



كان لوكاكو أحد القطع الهامة في تشكيلة الإنتر التي أحرزت الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وقد سجّل خلال موسمين مع النادي الشمالي الإيطالي 47 هدفًا خلال 72 مباراة في مباريات الكالتشيو.

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