روميلو لوكاكو: كنت في إنتر.. لكن قلبي كان مع تشيلسي

صدم البلجيكي روميلو لوكاكو (28 عامًا) جماهير ناديه السابق إنتر ميلان خلال حديث صحفي مع شبكة “VTM NIEUWS” اليوم السبت.

لوكاكو أتم انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي خلال ميركاتو الشتاء السابق قادمًا من إنتر ميلان في صفقة بلغت نحو 100 مليون يورو.

وقد سجّل اللاعب الأسمر هدفين مع منتخب بلاده بلجيكا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم أمام إستونيا يوم الخميس الماضي.

Only Chelsea could lure Lukaku away from Inter 🔵 pic.twitter.com/ElT9eJ6uJx

— B/R Football (@brfootball) September 4, 2021