سد أبها يروي عطش ويجمل وجه «سيدة الضباب»

مركز المعلومات – عبدالله صقر

في السابع والعشرين من يناير عام 1961 نشرت “البلاد” تقريرا بعنوان مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مشروع سد وادي ابها ويحمل التقرير العديد من القرارات المتخذة ومنها موافقة مجلس الوزراء على اعتماد مبلغ مليوني ريال لإنشاء سد ابها من موازنة التنمية الاقتصادية كما سيدرج لذات المشروع مبلغ اربعة ملايين ريال في موازنة العام القادم. تم انشاء سد أبها لحجز مياه السيول والأمطار في وادي أبها ولتوفير مياه الشرب والمحافظة عليها لسكان المدينة والوادي؛ فهو يقع في الطرف الغربي لمدينة أبها وتم افتتاحه عام 1974م.

وأنشئ السد من الخرسانة ويصل ارتفاعه إلى ثلاثة وثلاثين متراً وطوله حوالي ثلاثمائة وخمسين متراً وتبلغ سعته التخزينية نحو 2.130 مليون متر مكعب عند منسوب ارتقاع التخزين النهائي، مع مفيض جانبي بطول 131 متراً.وقد وصلت تكاليف بناء السد إلى حوالي 29 مليون ريال سعودي.

ويوجد بداخل السد نفق طويل يُستخدم للرصد والمتابعة المستمرة، أما المياه فتدخل إلى السد من خلال الخزان وتصل إلى غرفة الترشيح بشكل مباشر.

وتوجد غرفة الترشيح أمام الكتل الخمسة الرئيسية للسد ويوجد بداخله برج كبير وتقوم أحد الكتل الخمس بسحب المياه من ذلك البرج إلى غرفة الفتح ثم ترسلها إلى محطة التنقية التي أُنشئت على السد. ينما توجد في جسم السد فتحة مُجهزة بعدة بوابات منزلقة تُستخدم لصرف المياه بمعدل 21.9 متر مكعب في الثانية الواحد؛ و أيضاً هناك قناة تصريف موجودة بحوض يعمل على تخفيف حدة و طاقة المياه التي يتم تصريفها وتقليل سرعتها في نهاية القناة خلف بوابات التحكم.

وقد تم مؤخرا إنشاء محطة ضخ المياه بجوار خزان السد بمدينة أبها بمنطقة عسير بمبلغ يصل إلى حوالى عشرة ملايين ريال. ويضم السد محطة التنقية التي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف متر مكعب يومياً، ويحتوي على أجهزة جيوتقنية حديثة لرصد التغيرات التي تطرأ على جسم السد وتسجيلها، وصافرات إنذار للتحذير من الاقتراب من مجرى الوادي في حال فيضان السد، إضافة إلى مفيض بطول 131.5 أمتار.

عنصر جذب سياحي ومرافق ترفيهية

تذخر ابها بالعديد من الأماكن والمعالم التي تؤهلها ضمن المواقع السياحية السعودية المميزة كواحدة من أجمل الوجهات في السعودية . فأبها تقع على علو كبير عن البحر مما يعطيها مناخاً مميزاً على مدار العام و لذلك سميت بعروس الجبل أو سيدة الضباب و أبها البهية . ويعد سد أبها معلما سياحيا ورافدا اقتصاديا جذاباً بعيدًا عن فائدته المعروفة كسد لتخزين المياه.

وتضم منطقة السد البحيرة التي توجد بها المرافق السياحية والتجارية كالفنادق والمطاعم والملاهي كما يمكن استئجار القوارب للتنزه داخل البحيرة إضافة الى حديقة السد.

ولجمال حديقة السد وموقعها المتميز فقد تم تخصيصها موقعا رئيسا لإقامة فعاليات الاحتفاليات بتتويج مدينة أبها بلقب “عاصمة السياحة العربية‬ 2017م”، كما تستقطب بحيرة السد عددا كبيرا من الزوار من داخل البلاد وخارجها، فهي تمتاز بمياه زرقاء صافية، وتحيط بها مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار الكثيفة والغابات على امتداد واسع وكبير. كما يوجد على أطراف البحيرة أماكن للجلسات العائلية والأفراد، والعديد من المنتجعات السكنية، ومركز ترفيهي للألعاب المائية إضافة الى المعارض والتليفريك او العربات المعلقة ما جعلها عنصر جذب سياحي من الطراز الأول.

ويوفر “سد ابها” مجموعة كبيرة من الألعاب العالمية التي يصل عددها إلى 35 لعبة ما بين ألعاب المغامرة والإلكترونية، كما يضم مناطق متعددة لألعاب الأطفال التي تمنحهم المرح والبهجة.

بحيرة السد ورحلة (التلفريك)

تعد عربات “التلفريك” من عوامل الجذب السياحي في منطقة عسير، حيث تمنح السائح وزائر المنطقة فرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ومشاهدة أبرز المعالم الطبيعية عبر 4 محطات تتوزع بين مدينة أبها ومتنزهي “السودة” و “الحبلة”.

ووسط الضباب الذي لا يغادر المكان ، تنطلق أولى الرحلات الممتعة للتلفريك من محطة أبها الجديدة على بحيرة السد لمسافة 4 كيلومترات وبواسطة 22 عربة وعلى ارتفاع 400 متر ، متجهة إلى المحطة الثانية في “الجبل الأخضر” ومنها إلى متنزه أبو خيال عبر 11 عربة، في رحلة تكشف أبرز المظاهر الحضارية والتراثية والجمالية لمدينة أبها . وفي المحطة الثالثة التي ترتقي أعلى قمة في جبال السودة وعلى ارتفاع يقترب من 3000 متر عن سطح البحر، تنقل عربات “التلفريك” السائح وعائلته من محطة السودة، في انحدار إلى رجال ألمع لمسافة تزيد عن 1600 متر، تتخللها مناظر البساط الأخضر الذي يغطي الجبال وعيون الماء التي تنساب بغزارة بعد الهطول الغزير للأمطار.