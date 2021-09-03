ساب وإطعام يوقعان اتفاقية لإنشاء أول مشروع لحفظ فائض الأغذية الجافة

البلاد : متابعات

أبرم البنك السعودي البريطاني (ساب) و بنك الطعام السعودي (إطعام) اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء وتشغيل أول مطابخ إطعام المركزية في مدينة الرياض، يعنى بإعداد وتقديم الوجبات الجاهزة للمستفيدين من أسر الضمان الإجتماعي والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبموجب الاتفاقية، سيتكفل بنك ساب بتحمل تكاليف الإنشاء والتشغيل والخدمات اللوجستية اللازمة للمشروع ،. وذلك ضمن إطار برامج ساب في خدمة المجتمع، على أن يتولى بنك “إطعام” تنفيذ وإدارة المشروع بالكامل. و وتطوير شراكات مستدامة مع شركات الأغذية ترتكز على مبدأ حفظ الأطعمة الجافة من الهدر وتحويلها إلى وجبات جاهزة.

وتعد هذه الاتفاقية امتداداً لعلاقة التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، حيث يواصل ساب تقديم الدعم للمبادرات والمشاريع التي تتولاها الجمعية في مجال حفظ الطعام ودعم الشراكة والتوعية بين أطياف المجتمع وتحقيق مفهوم التكامل الاجتماعي. ويعتبر المطبخ المركزي مبادرة جديدة في مجال حفظ النعمة. بحيث يتم الاستفادة من فاقد الأطعمة الجافة والمعلبة لدى شركات الأغذية وتحويلها لوجبات طازجة يتم توزيعها على المستفيدين.

ومن الجدير بالذكر، أن ساب يواصل اسهاماته في دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية الهادفة لتنمية وبناء المجتمع،. وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة، وذلك ضمن إطار برامج البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية.