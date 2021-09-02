توطين المستلزمات الرجالية بنجران

نجران- البلاد

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس الأول، جولات تفتيشية على محلات بيع المستلزمات الرجالية، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح أمين عام اللجنة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة نفذت جولات ميدانية على 51 محلاً لبيع المستلزمات الرجالية، للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وبلغ عدد الموظفين السعوديين 68 موظفاً، فيما رصدت 28 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر 6 فرص عمل جديدة للسعوديين.

وبين أن نسبة التوطين في المحلات التي تم زيارتها بلغت أكثر من 70%، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف المواطنين تفاديا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

ويشمل نشاط المستلزمات الرجالية، الملابس الرجالية والعطور والأحذية والمستلزمات الرياضية، وصدر قرار توطين النشاط بنسبة ٧٠%.