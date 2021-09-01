العراق لن تحكمه دولة أخرى

بغداد – البلاد

يبذل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جهوداً كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق بمحاربة الإرهاب ومنع التدخلات الخارجية في شؤونه، إذ أكد إنه لا يمكن بأية حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، في إشارة إلى التدخلات الإيرانية.

وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء): “حرصنا على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي تدخل. ولا يمكن بأية حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، كما لا يمكن عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما نعمل عليه عبر توطيد علاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة”.

ولفت الكاظمي إلى نجاح بلاده في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، قائلاً: “كانت أصداؤه كبيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإقليمية، بل على وفق المصالح المشتركة”، مؤكدا أن “العراق يجب أن يعود بنحو يليق باسمه وتاريخه الكبير، الذي يمثل مهد الحضارات”.

وقف إيران وراء المليشيات المسلحة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية في العراق وسعيها المستمر لتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الخصومات الدولية، وهو ما تحاربه حكومة الكاظمي بشدة للحفاظ على أن البلاد وسيادتها. وقال الكاظمي إنه “لم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى أسابيع قليلة، وكل الأوضاع مهيأة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة، ونتطلع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة”، حاثاً المواطنين على المشاركة بالانتخابات من قبل الفعاليات الاجتماعية كونها أمرا في غاية الأهمية. وأضاف: “نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة”.

وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة استجابة إلى مطالب مظاهرات أكتوبر 2019 التي أرغمت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته والذهاب نحو تشريع قانون انتخابات جديد يضمن فرصا متساوية أمام جميع المرشحين.