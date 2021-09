أنسو فاتي يحمل الرقم “10” في برشلونة بعد رحيل ميسي

منح برشلونة الإسباني الرقم “10” الخاص بلاعب الفريق السابق ليونيل ميسي إلى الصاعد أنسو فاتي في بيان رسمي اليوم الأربعاء.

وأسدل ميسي الستار على 21 عامًا داخل أروقة النادي الكاتالوني بانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وكان ميسي قد وفد إلى برشلونة عام 2000 قادمًا من نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وانضم حينها إلى أكاديمية النادي.

وقررت إدارة برشلونة منح الرقم “10” الأسطوري للاعب أنسو فاتي (18 عامًا) باعتباره أحد أهم النجوم الصاعدة في برشلونة.



وتعرّض فاتي إلى إصابة قوية على مستوى الركبة في مباراة ريال بيتيس في العشرين من شهر نوفمبر عام 2020 الماضي.



وغاب الجناح فائق السرعة عن تدريبات برشلونة منذ ذلك الحين إثر خضوعه لعمليتين جراحيتين في ركبته اليسرى.



لكنه عاد في الأيام الأخيرة وشارك في تدريبات الفريق، وأصبح جاهزًا لخوض الموسم الأول للنادي من دون ميسي.

سجّل فاتي 5 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة خلال 10 لقاءات خاضها الموسم الماضي قبل تعرّضه للإصابة.

فاتي أيضًا هو أصغر لاعب يسجل لبرشلونة والمنتخب الإسباني في التاريخ، وكان ذلك عامي 2019 و2020 تواليًا.

The highlights from #OsasunaBarça including 16-year-old Ansu Fati's fabulous first goal in #LaLigaSantander! 📺 pic.twitter.com/CgbQGzVuOg

— LaLiga English (@LaLigaEN) August 31, 2019