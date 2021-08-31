الشؤون الإسلامية: لم نرصد إصابات كورونا بين صفوف المصلين

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية لعدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين لافتة إلى حرص منسوبيها على سلامة وحماية مرتادي بيوت الله.

وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي بيوت الله للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامة المصلين كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات الخاصة والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في جهودها لتقديم الخدمات لمرتادي بيوت الله للوقاية من فايروس كورونا إضافة لما تقدمه من برامج دعوية وحملات توعوية في المساجد ومن خلال منصات الوزارة الرقمية تحقيقاً لرسالتها السامية في خدمة المجتمع، وتعزيز الأمن الصحي تنفيذاً لتعليمات الجهات الصحية.