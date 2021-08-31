“السعودية للفضاء” تطلق مسابقة “رائد الفن” لدعم المواهب

البلاد : متابعات

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء اليوم مسابقة “رائد الفن” التي تسعى من خلالها لخلق فضاءات إبداعية تلهم المجتمع. وتدعم المواهب المحلية وتثري المحتوى البصري المتعلق بمجالات الفضاء من خلال المنتجات الإبداعية.

وتسعى المسابقة – التي تقدمها الهيئة بشراكة رقمية مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” – إلى تقديم أنشطة تواصلية وتفاعلية تعزز القدرات الفنية والتعبيرية من خلال المواءمة مع موضوعات الفضاء ومساحاته الملهمة، كما تعمل على تمكين صنّاع الدهشة والفن من إبراز مواهبهم وشغفهم عبر مختلف المنتجات الفنية البصرية، بما يسهم في تعزيز مستوى التوعية بعلوم الفضاء وصناعاته المختلفة.

ودعت الهيئة المواهب الوطنية إلى المشاركة بإبداعاتهم في مبادرة رائد الفن من خلال مجال التصوير. أو الرسم أو التصميم للتسجيل عبر الرابط: https://s.ssc.gov.sa/700 ، على أن تُقدّم خلال المدة من 8/31 إلى 9/10، مخصصةً 9 جوائز للفائزين.

يذكر أن الهيئة تسعى من خلال المسابقة إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية بما يُنمّي مواهبهم ويطورها،. ويثري المحتوى الفضائي ويخلق حراكًا فنيًا واجتماعيًا، إضافة إلى زيادة الإسهام المجتمعي للهيئة ومختلف قطاعات الفضاء.