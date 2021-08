روبين دياز يمدد تعاقده مع مانشستر سيتي إلى صيفية 2027

أبرم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقدًا جديدًا مع مدافعه الدولي البرتغالي روبين دياز (24 عامًا) صباح اليوم الاثنين.

وطبقًا للبيان الرسمي الصادر من النادي، فإن دياز سيستمر في الدفاع عن ألوان مانشستر سيتي إلى صيفية 2027.

ساهمت مستويات روبين دياز الدفاعية النادي السماوي في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الماضي.

وفاز دياز -الوافد من بنفيكا البرتغالي صيفية 2020- بجائزة لاعب العام الموسم الماضي في إنجلترا من رابطة النقاد.

وبات روبين دياز أحد الأعمدة الرئيسية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا وشكّل ثنائي دفاعي مميز مع زميله جون ستونز.

We are delighted to announce that @rubendias has signed a new six-year contract! ✍️

Having joined from Benfica last September, Dias’ new deal will keep him at the Club through until the summer of 2027.

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) August 30, 2021