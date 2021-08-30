روبين دياز يمدد تعاقده مع مانشستر سيتي إلى صيفية 2027

أبرم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقدًا جديدًا مع مدافعه الدولي البرتغالي روبين دياز (24 عامًا) صباح اليوم الاثنين.

وطبقًا للبيان الرسمي الصادر من النادي، فإن دياز سيستمر في الدفاع عن ألوان مانشستر سيتي إلى صيفية 2027.

ساهمت مستويات روبين دياز الدفاعية النادي السماوي في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الماضي.

وفاز دياز -الوافد من بنفيكا البرتغالي صيفية 2020- بجائزة لاعب العام الموسم الماضي في إنجلترا من رابطة النقاد.

وبات روبين دياز أحد الأعمدة الرئيسية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا وشكّل ثنائي دفاعي مميز مع زميله جون ستونز.

We are delighted to announce that @rubendias has signed a new six-year contract! ✍️ Having joined from Benfica last September, Dias’ new deal will keep him at the Club through until the summer of 2027. 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) August 30, 2021

تابع أيضًا في أخبار الرياضة..



شاهد.. ميسي يسجّل مشاركته الأولى مع باريس

فيديو: برشلونة يفلت من كمين خيتافي ويفوز 2-1

فيديو: أهداف وملخص مباراة ليفربول وتشلسي (1-1)

فيديو: أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال (5-0)

رونالدو يقفز بأسهم مانشستر يونايتد في وول ستريت

رسميًا: كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

دوري السوبر يمنع انتقال موريبا إلى ريال مدريد.. ما القصة؟

باريس يطلب 220 مليون يورو لإطلاق سراح كيليان مبابي

هاري كين يحسم مستقبله هذا الصيف: أنا باقٍ في توتنهام

البريميرليغ يحظر إرسال اللاعبين الدوليين للمناطق الحمراء

أنسو فاتي يعود لتدريبات برشلونة لأول مرة منذ 9 أشهر

أوديغارد ينتقل من ريال مدريد إلى أرسنال “بصفة دائمة”

حقيقية بيع “مليون قميص” لميسي منذ التحاقه بباريس

وفاة جيرد مولر.. الكرة الألمانية تودّع أسطورة الأساطير

ميسي ينعش البورصة الفرنسية قبل الالتحاق بباريس

مقتل لاعب أياكس الهولنـدي فـي حادث مروري

بايرن ميونيخ يضع “نظامًا صارمًا” لرواتب اللاعبين

نجم البريميرليغ متهم في جرائم جنسية ضد الأطفال

ميسي ينجو مـن فـخ بلاغ الاحتيال وغسيل الأموال

نادٍ إنجليزي يوقع وثيقة لزيادة عدد اللاعبين المسلمين