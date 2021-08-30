الرياضة

بحضور نخبة من المستثمرين والمهتمين بالقطاع

إقامة «ملتقى الاستثمار الرياضي»

صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1443 هـ      30 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد : واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أقيمت في الرياض اليوم , جلسات ملتقى الاستثمار الرياضي الذي تنظمه وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار، بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار الرياضي، وذلك في مقر الغرفة بمشاركة عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع ومسؤولي القطاع الرياضي ورؤساء عدد من الأندية الرياضية بالمملكة.
وألقى معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك كلمة نيابة عن سمو وزير الرياضة، أكد خلالها أهمية الشراكة بين الأندية الرياضية والقطاع الخاص وسبل تعزيزها، ودعم الشراكات مع المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمار، من خلال مواكبة خطط ومناهج التطور العالمي في تحويل الرياضة إلى صناعة، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030، مشيراً إلى ما يحظى به القطاع الرياضي من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة -أيدها الله – ودعمهما غير المحدود لجيمع المجالات والأنشطة وتحديداً القطاع الرياضي.

كما أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالله الخريف، خلال كلمته أن إقامة الملتقى تأتي في وقت تعيش فيه المملكة بقطاعاتها المختلفة انتعاشاً اقتصادياً ملموساً، ومن أبرزها القطاع الرياضي الذي بات يحقق منجزات مختلفة، سواء على مستوى الأنظمة أو استقطاب الفعاليات والمواسم الرياضية المختلفة.
فيما تحدث رئيس لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة الرياض سلطان بن عبدالعزيز آل الشيخ، في كلمته عن أهمية الاستثمار الرياضي وأنه أصبح من أسس الاقتصاد في عالمنا اليوم، باعتبار الرياضة رمزاً للصحة والقوة والعقل السليم ولجودة الحياة بوجه عام.
بعد ذلك، انطلقت جلسات الملتقى حيث استعرض كل من مدير مجموعة الأعمال الرياضية في ديليوت، تيموثي بريدج والسفير الدولي للدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دايفيد دين، أفضل ممارسات التعاون بين الأندية والمستثمرين، ثم بدأت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان “منظومة الاستثمار الرياضي والبيئة والأنظمة في المملكة العربية السعودية”، وتحدث فيها كل من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز العفالق، ومدير عام الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة نايف الدوسري.
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وتحدث في الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان “إستراتيجيات الشراكة بين الأندية والمستثمرين في المملكة العربية السعودية”، كل من رئيس نادي الشباب خالد البلطان ورئيس نادي النصر مسلي آل معمر، عن طرق التواصل المثلى قبل الشراكة، ومعرفة أهم التحديات التي من الممكن أن تواجه هذه الشراكة، إلى جانب الخطط المستقبلية والفوائد المحتملة عن هذه الشراكة، فيما جاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان “قصص نجاح القطاع الخاص بالاستثمار في المجال الرياضي بالمملكة”، وتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي التجاري لشركة جاهز،
حمد البكر ورئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية محمد الخريجي .
وتأتي إقامة الملتقى بهدف تعزيز فرص الاستثمار في الأندية الرياضية بالمملكة، وتحفيز القطاع الخاص للدخول في الاستثمار الرياضي، لتحقيق الأهداف المشتركة بين الأندية والمستثمرين وتعزيز التعاون بينهما، والاستفادة الحقيقية من فرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب بناء التخطيط التجاري والاستثماري طويل المدى للأندية.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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