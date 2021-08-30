البلاد : واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أقيمت في الرياض اليوم , جلسات ملتقى الاستثمار الرياضي الذي تنظمه وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار، بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار الرياضي، وذلك في مقر الغرفة بمشاركة عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع ومسؤولي القطاع الرياضي ورؤساء عدد من الأندية الرياضية بالمملكة.
وألقى معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك كلمة نيابة عن سمو وزير الرياضة، أكد خلالها أهمية الشراكة بين الأندية الرياضية والقطاع الخاص وسبل تعزيزها، ودعم الشراكات مع المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمار، من خلال مواكبة خطط ومناهج التطور العالمي في تحويل الرياضة إلى صناعة، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030، مشيراً إلى ما يحظى به القطاع الرياضي من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة -أيدها الله – ودعمهما غير المحدود لجيمع المجالات والأنشطة وتحديداً القطاع الرياضي.
📸 إقامة "#ملتقى_الاستثمار_الرياضي" بحضور نخبة من المستثمرين والمهتمين بالقطاع الرياضيhttps://t.co/7gaRmm2YA9 pic.twitter.com/favBWGYOLs
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) August 30, 2021