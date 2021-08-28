الرئيس المصري يلتقي أمير قطر ويتفقان على أهمية دفع العلاقات بين البلدين

بغداد : وكالات

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر ، على هامش مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”.

واتفقت مصر وقطر على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي؛ اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه (بيان العلا).

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية، ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن أمير دولة قطر أعرب عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما جرى – في الآونة الأخيرة – من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.

وأكد أمير قطر تطلع بلاده لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية؛ بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.