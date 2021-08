آل الشيخ: تخيل .. أكثر

جدة – خالد بن مرضاح

تتواصل برامج جودة الحياة في المملكة العربية السعودية وتتشكل في ايقونات باهرة وأفكار ترفيهية غاية في الدهشة ، فمن الرياض إلى جدة وصولا الى منتجعات عسير وسواحل الشرقية ثمة مصابيح ترشح الضوء وتعلن عن نفسها. واتساقا مع هذا البهاء الذي ينشر اشرعته في موسم الصيف فإن ثمة اضاءة من برامج الترفيه سوف تنطلق ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية حبث يترقب العالم والمواطنون والمقيمون على احر من الجمر برنامجا حيويا تطلقه الهيئة العامة للترفيه يتمثل في تجهيز العاصمة الرياض لتكون بأجمل وابهى اطلالتها العالمية لجذب السياح،

وتعتبر الرياض واجهة السياحة الداخلية للمملكة، والمفاجأة التي ستدهش الجمهور تتمثل في تدشين سلسلة من المطاعم والمقاهي العالمية السعودية مخصصة لجمهور النصر والهلال فضلا عن ، حفلات لنجوم مشهورين، والعديد من الفعاليات الجاذبة للمواطنين والمقيمن وللزائرين، والتي يتم القيام بها من أجل افتتاح مميز ومبهر للنسخة الثانية تفوق خيال المهتمين بهذه الفعالية التي انطلقت للمرة الأولى في المملكة بعام 2019 ، ونالت استحسان ملايين الزوار من كافة أنحاء المملكة الذين وصل عددهم إلى ما يزيد عن سبعة ملايين زائر خلال ثلاثة أشهر فقط.

يعد موسم الرياض أحد المهرجانات الترفيهية التي يتم إقامتها في المملكة، وهو موسم من 11 موسما تم إطلاقها في عام 2019 في مناطق مختلفة من المملكة مثل جدة والمنطقة الشرقية والعلا وغيرها، ويعد موسم الرياض أشهر المواسم وأكبرها، وهو موسم ترفيهي ثقافي رياضي متنوع حيث يتم إقامة الفعاليات الترفيهية المختلفة فيه، والهدف الأساسي من ورائه هو وضع المملكة على خريطة السياحة العربية والعالمية من خلال إقامة الفعاليات المتميزة، ويتم إقامة الموسم في العاصمة الرياض، وقد وصل عدد الزوار في النسخة الأولى منه لأكثر من سبعة ملايين شخص.

شعار الموسم

أطلق المستشار تركي آل الشيخ كلمتين “تخيّل أكثر”، فأصبحتا الشعار الجديد لموسم الرياض. في إشارة واضحة إلى أن الموسم الجديد سيحمل المزيد من الفعاليات والنشاطات الترفيهية عن الموسم السابق والذي كان شعاره “تخيّل”.

جدول الفعاليات

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، من خلال تغريدة له على تويتر» بتخطيط ودعم سمو سيدي ولي العهد حفظه الله … وبالتعاون مع عدة جهات مشكوره … قريباً سنبهر العالم بأيادٍ سعودية … ٢٠١٩م كان تخيل … ٢٠٢١ تخيل أكثر موسم الرياض « ، حيث سيتم انطلاقه في 11 اكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر 2021، حيث يتم فيه اقامة الحفلات المتنوعة المبهجة واقامة المعارض المهمة لجذب المواطنين والمقيمين والسياح لها.

وتشمل الفعاليات الألعاب الترفيهية والمسابقات الرياضية ورياض بوليفارد، و رياض أمامه، ومركز الملك عبدالله المالي، والفنون الشعبية، والحفلات الغنائية، وعروض السيارات، وقصر المربع، وقصر المحكمة، ووادي حنيفة، والعروض السينمائية العربية والعالمية، ومسابقات السيارات، والألعاب النارية، وملاعب في الرياض، والجنادرية، ونوفا بارك رياض سفاري، والحي الدبلوماسي، وجلسات نبض الرياض، وأنشطة صحارى رياض، ومعرض السيارات العالمي، وأجواء لندن في ونتر وندرلاند الرياض، وعرض Now You See Me لألعاب خفة اليد العالمي، وعرض السنافر، وعروض ميسي 10 المقدمة من السيرك العالمي سيرك دو سوليه، وفيا رياض، والثمامة، ومعرض أبحاث الفضاء، والعاذرية، وسفاري، ووار زون، والمربع، والوسوم.

القلب النابض

تعد منطقة البوليفارد في موسم الرياض القلب النابض بالحيوية والديناميكية والاضواء الساطعة وتتضمن المنطقة المضيئة أماكن جاذبة للزوار تقع داخل حدوها وهي: «النافورة» وما حولها من مطاعم ومقاهي وسينما، و«سكوير»، و«جاردن» وهي مخصصة لعشاق المناطق الخضراء، ومنطقة «موسيقى» التي تضم ساحات للعروض الموسيقية الحية ومسرحي الفنانين محمد عبده وأبو بكر سالم، ومنطقة «تروكاديرو» التي تتضمن مراكز ترفيهية عائلية، والمنطقة الثلجية، كما يضم البوليفارد منطقة «ستوديو» التي ستتيح للزوار خوض تجارب مختلفة مثل لعبة كريستال مز وتجارب رامز وعالم الديناصورات بالإضافة لوجود قاعة مسرحية واستديو mbc،

ومقاهي الجماهير الرياضة وهي المقاهي المخصصة بأسماء الأندية السعودية مثل مقهى الهلال ومقهى النصر التي تقع في منطقة «سبورت».

مفاجآت مدهشة

ومن المفاجآت مجسم يجسد صورة عبدالحسين عبدالرضا الممثل الكويتي الراحل، وذلك بعد أن علّق الفنان نبيل شعيل على إعلان آل الشيخ لإطلاق بوليفارد الرياض بقوله: «نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على ما يقدمونه للشعب السعودي وللشعب الخليجي أجمع، فموسم الرياض هو موسم كل الخليج» ليرد عليه آل الشيخ بتجهيز الموسم مفاجآت لأهالي الكويت.

وكشف آل الشيخ أنه يتم الاستعداد على قدم وساق لإخراج النسخة الثانية من المهرجان بما يليق مع زوار ومواطني المملكة، وأكد على أن الفعاليات التي يتضمنها هذا الموسم سوف تقام في 14 منطقة في الرياض، وتبلغ المساحة الإجمالية للأماكن التي ستقام عليها الفعاليات لحوالي 5 ملايين متر مربع.

اضاءات الموسم

أكثر من 200 مطعم في أماكن إقامة الفعاليات،- عدد الفعاليات حوالي 7500 فعالية.- 350 عرضا مسرحيا.- 70 حفلة غنائية عربية.- 6 حفلات غنائية عالمية.- عرض للمصارعة الحرة.- 18 مسرحية عربية و6 مسرحيات عالمية.- 70 مقهى.- مباراة عالمية لم يتم الإعلان عن تفاصيلها.

وتحققت إنجازات واستعدادات من أجل استقبال موسم الرياض حيث ان هناك أكثر من 148 شركة مقاولات سعودية.24 شركة استشارات و 95% منها شركات وطنية سعودية و يعمل ما يزيد عن 13 ألف عامل في الفعاليات من المتوقع أن يوفر الموسم ما يزيد عن 35 ألف فرصة عمل مباشرة، و70 ألف وظيفة غير مباشرة.

ويشار إلى أن المملكة بدأت في استقبال السياح الأجانب المحصنين منذ الأول من أغسطس 2021.