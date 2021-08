هاري كين يحسم مستقبله هذا الصيف “أنا باقٍ في توتنهام”!

قطع مهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين الشك باليقين وأعلن استمراره مع النادي اللندني في بيان رسمي اليوم الأربعاء.

وكتب كين (28 عامًا) عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي تويتر: “أنا باقٍ 100% في توتنهام هذا الصيف”.

يضيف: “سأركز مجهوداتي على مساعدة الفريق لإنجاز أهدافه هذا الموسم، لقد استقبلني المشجعون بشكل رائع يوم الأحد”.

وأنهى هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حالة الجدال الدائرة في الصحافة حول رحيله إلى مانشستر سيتي بالميركاتو الحالي.

هاري كين تغيب عن اول مباراة في البريميرليغ هذا الموسم عن توتنهام وعاد متأخرًا من الإجازة، ما جعل الصحافة تتحدث عن تمرده.

لكن اللاعب أنهى كل الجدال المثار عن رحيله، وأعلن استمراره مع السبيرز في مجريات الموسم الحالي.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021