ريال مدريد يقدّم 160 مليون يورو من أجل مبابي.. وباريس يرد!

تقدّم نادي ريال مدريد الإسباني بعرضه الرسمي الأول إلى باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع المهاجم كيليان مبابي.

وذكرت يومية “ليكيب” الفرنسية اليوم الأربعاء، أن إدارة ريال مدريد عرضت مبلغ 160 مليون من أجل الحصول على توقيع مبابي.

هذا هو العرض الرسمي الأول على الإطلاق من جانب النادي الإسباني، بعد سلسلة من المفاوضات الشفية.

وقالت تقارير إعلامية إن باريس سان جيرمان لم يرد بعد على العرض المقدم من جانب ريال مدريد لضم مبابي (22 عامًا).

لكن ترشيحات محللي شبكة “سكاي سبورتس” ترجح أن إدارة باريس ستوافق على العرض في نهاية المطاف.

ينتهي تعاقد النادي الباريسي مع مبابي الصيف المقبل، أي أن بإمكانه التوقيع في يناير 2022 بالمجّان مع أي نادٍ.

لذلك، فإن باريس سيفضل الاستفادة المادية من اللاعب، بدلًا من رحيله عن النادي بصفة مجّانية الصيف المقبل.

باريس قال على لسان رئيسه ناصر الخليفي في وقت سابق إنه لن يسمح برحيل مبابي بالمجّان، ما يعني حتمية الموافقة على عرض ريال مدريد.

Confirmed. Real Madrid have made a formal bid for €160m to sign Kylian Mbappé immediatly. NO green light from Paris Saint-Germain yet. ⚪️🇫🇷 #Mbappé #RealMadrid

Kylian Mbappé has turned down more than three different proposals from PSG to extend the contract. He’s waiting too. pic.twitter.com/cGTAmYVhdb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021