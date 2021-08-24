“ساب” يفوز بجائزة “أفضل بنك في المملكة” من يوروموني

جدة : البلاد

فاز البنك السعودي البريطاني (ساب) بجائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية لهذا العام من مجلة يوروموني المصرفية المعروفة عالمياً، وذلك ضمن فعاليات جوائز التميز التي تنظمها المجلة كل سنة لتكريم أفضل المؤسسات المالية حول العالم.

وجاء تتويج ساب بهذه الجائزة بناءً على النتائج الإيجابية التي حققها البنك في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها الربحية والنمو، والنطاق الجغرافي، وتوسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية، وتنفيذ خطط المصرفية الرقمية، إلى جانب القدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة ، خصوصاً مع تداعيات جائحة كورونا.

وبهذه المناسبة علق السيد توني كريبس، العضو المنتدب لـ ساب قائلاً: ” يسعدنا الفوز بجائزة أفضل بنك في المملكة من مجلة يوروموني، خاصة في وقت يحمل معه الكثير من التحديات. حيث يلتزم ساب بتزويد عملائه بأفضل تجربة مصرفية من خلال تقديم منتجات ومبادرات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. “

وأضاف: “بعد النجاح الذي أحرزناه بإتمام عملية الإندماج التاريخي، فقد أصبحنا في مكانة أقوى، ومستعدون للمستقبل بما يحمله من فرص وإمكانات في ظل التطورات الواسعة التي يشهدها السوق السعودي في مختلف المجالات “.

ومن الجدير بالذكر أن ساب واحداً من أربعة بنوك تم اختيارهم من قبل البنك المركزي السعودي للمشاركة في مخطط تجريبي لدفع التمويل الرقمي والابتكار في جميع أنحاء المملكة. كما كشف ساب عن مشاركته في إنشاء منصة للأعمال التجارية وقناة إلكترونية جديدة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والشركات الحكومية.