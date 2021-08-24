البريميرليغ يحظر إرسال اللاعبين الدوليين إلى المناطق الحمراء

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” اليوم الثلاثاء في بيان رسمي عن حظر إرسال اللاعبين الدوليين إلى منتخباتهم في فترة التوقف الدولي المقبل شهر سبتمبر، لمن يثبت وجود دولته ضمن المناطق الحمراء بالنسبة لفيروس كورونا، وهي الأماكن الأشد خطورة والأكثر إصابة.

البروتوكولات المعمول بها في بريطانيا تقضي بعزل الوافدين من البلدان الواقعة بالمناطق الحمراء 10 أيام.

ما من شأنه أن يحرم أندية البريميرليغ من لاعبيها الدوليين 10 أيام بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم.

ينشط في البريميرليغ 60 لاعبًا يمثلون 19 ناديًا من 26 دولة تقع في المناطق الحمراء منهم البرازيل والأرجنتين ومصر.

أبرز اللاعبين الذين سيحظرون من المشاركة الدولية بفترة التوقف الدولي، المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وثنائي مانشستر سيتي، الحارس إيدرسون مواريس والمهاجم غابريل خيسوس لوقوع البرازيل بالمناطق الحمراء.

فيما سيتمكن الثنائي الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي وسعيد بن رحمة من وست هام من المشاركة مع الجزائر في تصفيات كأس العالم قطر 2022 شهر سبتمبر أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، بالنظر لوقوع الجزائر في المنطقة البرتقالية.

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1 — Premier League (@premierleague) August 24, 2021

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