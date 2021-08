فيديو: برشلونة يسقط في فخ التعادل بميدان أتلتيك بيلباو

عاد برشلونة من ميدان أتلتيك بيلباو بنقطة التعادل بهدف لمثله سهرة السبت لحساب الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنقذ الهولندي ممفيس ديباي النادي الكاتالوني من هزيمة محققة بعد أن سجّل هدف التعادل في الشوط الثاني بملعب سان ماميس.



تقدّم أتلتيك بيلباو أولًا عن طريق محور دفاعه إيناغو مارتينيز في الدقيقة 50 إثر تمريرة من زميله إيكير مونيياين.

لكن برشلونة عاد في الدقيقة 75 ليدرك التعادل عبر ديباي الذي سجّل أول أهدافه بقميص البارسا في الليغا.

وتعرَض مدافع الفريق الكاتالوني إيريك غارسيا إلى الطرد عند الدقيقة الثالثة من الوقت المتحسب بدلًا من الضائع.

ورفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط من تعادل أمام بيلباو وفوز في المباراة الافتتاحية ضد ريال سوسيداد 4-2.

