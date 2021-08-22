علاقات دبلوماسية بين المملكة وليسوتو

واشنطن- واس

وقّعت المملكة العربية السعودية امس اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو، في إطار ‏تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة.‏

وقّع عن المملكة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ‏ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.‏

وأكّد السفيران، بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ‏دعماً لقضايا الأمن والسلم الدوليين، وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين البلدين في توطيد ‏أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات، مشددان على أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيداً لتطلعات البلدين والشعبين نحو إقامة أفضل ‏العلاقات والصلات الودية في مختلف الميادين.‏

من جهة أخرى التقى السفير المعلمي، بالمندوبة الدائمة لجمهورية بلغاريا لدى الأمم المتحدة السفيرة لاشيزارا ستويفا، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.