رونالدو إلى مانشستر سيتي.. نظرة تحليلة لأبعاد الصفقة

ربما تشهد الملاعب الإنجليزية صفقة من طراز فريد بانتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي مانشستر سيتي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية بأيام، طبقًا ليومية “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية التي تتخذ من العاصمة روما مقرًا لها، والناشرة في عددها اليوم الثلاثاء 17 أغسطس/ آب، أن وكيل أعمال رونالدو (37 عامًا) السيد خورخي مينديش، قد عرض خدمات اللاعب على إدارة سيتي في الأسابيع الأخيرة، في سعيه لإخراج موكّله من يوفنتوس لأسباب متعددة.



مانشستر سيتي من دون مهاجم في الموسم الجديد

حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز دخل الموسم الجديد من دون مهاجم حقيقي في قائمة لاعبيه بعد رحيل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى برشلونة، وانحدار مستويات البرازيلي غابريل خيسوس، وقلة خبرات المهاجم الشاب ليام ديلاب، ما يجعل السكاي بلوز مجبرًا على التعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الحالي، وإلا سيتكرر إسناد دور المهاجم إلى فيل فودين وكيفين دي بروين كما حدث الموسم الماضي.



خيارات متلاشية لمانشستر سيتي

الهدف الأساسي للنادي كان الدولي الإنجليزي هاري كين الذي انهارت خطوط مفاوضات ضمه مع ناديه توتنهام هوتسبير بسبب المطالب المالية المرتفعة من طرف الرئيس دانييل ليفي، فيما ظفر تشيلسي بروميليو لوكاكو من الإنتر وتم تأكيد بقاء إيرلينغ هالاند رفقة بوروسيا دورتموند، ما يجعل خيار رونالدو واردًا بشدّة.

Harry Kane has been included in Spurs' Europa Conference League squad 👀 pic.twitter.com/vKZ7Y3d8Hn — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2021



عوامل تمهد رحيل رونالدو عن يوفنتوس

لا يتمتع أفضل لاعب في العالم 5 مرات بعلاقات طيبة مع المدرب ماسيميليانو أليغري الذي عاد لتوه إلى العارضة الفنية ليوفنتوس، هذا سبب مباشر وفق يومية “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الميسر أليغري قد يلقي باللاعب على مقاعد البدلاء أغلب أوقات الموسم الحالي لعدم ملائمته أسلوب لعبه.

سبب آخر بالنسبة لرونالدو وهو ضعف تنافسية الفريق وقلة جودة قائمة اللاعبين، فاليوفي احتل المركز الرابع الموسم الماضي في لائحة سكوديتو بالكاد، وكان على وشك الترتيب الخامس لولا فشل نابولي في الفوز بالجولة الأخيرة ضد فيرونا. وخلال 3 سنوات تم إقصاء الفريق مرتين من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومرة واحدة من ربع النهائي.

إضافة إلى ذلك فإن يوفنتوس نفسه يسعى للتخلص من راتب رونالدو وامتيازاته المالية المرتفعة التي تكلّف النادي سنويًا قرابة 50 مليون يورو، والأقرب هو بيعه في الميركاتو الحالي وتحصيل مبلغ مالي بدلًا من رحيله مجانًا الموسم المقبل بالنظر لانتهاء عقده في يونيو/ حزيران 2022.

🎙Andrea Pirlo 🇮🇹 on Cristiano Ronaldo 🇵🇹 throwing his jersey: "He was angry because he couldn't score goals, it's normal that he wants to get better all the time." #JuveGenoa #Ronaldo pic.twitter.com/mEbkfvJ3tn — RouteOneFootball (@Route1futbol) April 11, 2021



ماذا قال رونالدو عن الانتقال إلى مانشستر سيتي؟

في عام 2013 صرّح رونالدو -الذي لعب لفائدة يونايتد من 2003 إلى 2009، مُجيبًا عن سؤال في ندوة صحفية عمّا إذا كان سيلعب لمانشستر سيتي في أحد الأيام: “لا لا ، لن أفعل ذلك أبدًا، لماذا؟ لأن قلبي متعلق بيونايتد، يمكنني القول أنه من الصعب للغاية للغاية للغاية الانتقال إلى سيتي بسبب مانشستر يونايتد”.

#OnThisDay in 2003, Cristiano Ronaldo joined Manchester United 🔴 The rest is history 🐐 pic.twitter.com/aOm3aCClEA — Man Utd Media (@ManUtdMedia_) August 12, 2021



هل ينضم رونالدو إلى قافلة شمايكل وكول ولو؟

قلائل هم من لعبوا لفائدة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد خلال مسيرتهم الاحترافية، والعجيب أن أغلب هؤلاء ارتدوا أولًا قميص يونايتد ثم انتقلوا إلى سيتي، أبرزهم بيتر شمايكل الحارس الأسطوري في التسعينيات لليونايتد الذي انتقل إلى الشق الأزرق من المدينة عام 2002، واعتبر آنذاك خائنًا في نظر أنصار مانشستر يونايتد.

هناك الهدّاف التاريخي ليونايتد أندي كول الذي لعب بين عامي 1995 و2001 بالقميص الأحمر قبل أن يرتدي الأزرق عام 2005. دينيس لو الفائز بالكرة الذهبية عام 1964 هو الأشهر والسبب أنه بعد 11 موسمًا مع يونايتد انتقل إلى مانشستر سيتي وسجّل هدفًا بالكعب ضد الشياطين الحمر تسبب في هبوطهم إلى الدرجة الثانية عام 1974.



هل يمكن عودة رونالدو إلى ريال مدريد؟

بحسب صحفي برنامج “شيرنغيتو” الإسباني الشهير، السيد إيدو أغيري، فإن المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي طلب من رئيس النادي فلورينتينيو بيريز إعادة كريستيانو رونالدو مرة أخرى إلى البرنابيو.. أغيري من المصادر الموثوقة بالنظر إلى قربه من دوائر إدارة ريال مدريد واعتمادًا على صحة انفراداته السابقة.

Boom. Edu dropped a bombshell. pic.twitter.com/JEdYx7IWOV — El Chiringuito in English (@ElChiringuitoEN) August 17, 2021

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