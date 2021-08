رونالدو إلى مانشستر سيتي.. نظرة تحليلة لأبعاد الصفقة

ربما تشهد الملاعب الإنجليزية صفقة من طراز فريد بانتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي مانشستر سيتي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية بأيام، طبقًا ليومية “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية التي تتخذ من العاصمة روما مقرًا لها، والناشرة في عددها اليوم الثلاثاء 17 أغسطس/ آب، أن وكيل أعمال رونالدو (37 عامًا) السيد خورخي مينديش، قد عرض خدمات اللاعب على إدارة سيتي في الأسابيع الأخيرة، في سعيه لإخراج موكّله من يوفنتوس لأسباب متعددة.



مانشستر سيتي من دون مهاجم في الموسم الجديد

حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز دخل الموسم الجديد من دون مهاجم حقيقي في قائمة لاعبيه بعد رحيل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى برشلونة، وانحدار مستويات البرازيلي غابريل خيسوس، وقلة خبرات المهاجم الشاب ليام ديلاب، ما يجعل السكاي بلوز مجبرًا على التعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الحالي، وإلا سيتكرر إسناد دور المهاجم إلى فيل فودين وكيفين دي بروين كما حدث الموسم الماضي.



خيارات متلاشية لمانشستر سيتي

الهدف الأساسي للنادي كان الدولي الإنجليزي هاري كين الذي انهارت خطوط مفاوضات ضمه مع ناديه توتنهام هوتسبير بسبب المطالب المالية المرتفعة من طرف الرئيس دانييل ليفي، فيما ظفر تشيلسي بروميليو لوكاكو من الإنتر وتم تأكيد بقاء إيرلينغ هالاند رفقة بوروسيا دورتموند، ما يجعل خيار رونالدو واردًا بشدّة.



عوامل تمهد رحيل رونالدو عن يوفنتوس

لا يتمتع أفضل لاعب في العالم 5 مرات بعلاقات طيبة مع المدرب ماسيميليانو أليغري الذي عاد لتوه إلى العارضة الفنية ليوفنتوس، هذا سبب مباشر وفق يومية “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الميسر أليغري قد يلقي باللاعب على مقاعد البدلاء أغلب أوقات الموسم الحالي لعدم ملائمته أسلوب لعبه.

سبب آخر بالنسبة لرونالدو وهو ضعف تنافسية الفريق وقلة جودة قائمة اللاعبين، فاليوفي احتل المركز الرابع الموسم الماضي في لائحة سكوديتو بالكاد، وكان على وشك الترتيب الخامس لولا فشل نابولي في الفوز بالجولة الأخيرة ضد فيرونا. وخلال 3 سنوات تم إقصاء الفريق مرتين من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومرة واحدة من ربع النهائي.

إضافة إلى ذلك فإن يوفنتوس نفسه يسعى للتخلص من راتب رونالدو وامتيازاته المالية المرتفعة التي تكلّف النادي سنويًا قرابة 50 مليون يورو، والأقرب هو بيعه في الميركاتو الحالي وتحصيل مبلغ مالي بدلًا من رحيله مجانًا الموسم المقبل بالنظر لانتهاء عقده في يونيو/ حزيران 2022.

🎙Andrea Pirlo 🇮🇹 on Cristiano Ronaldo 🇵🇹 throwing his jersey: "He was angry because he couldn't score goals, it's normal that he wants to get better all the time." #JuveGenoa #Ronaldo pic.twitter.com/mEbkfvJ3tn

— RouteOneFootball (@Route1futbol) April 11, 2021