افتتاح معرض شغفي وريشتي روح في جدة

جدة- ياسر بن يوسف

افتتح أمس الأول، المعرض المشترك للفنانتين سارة السلطان ورهام الفقش بعنوان ( شغفي وريشتي روح ) عبر الناشطة الاجتماعية أميمة أبو الخير عقاد وذلك على شرف الأميرة دعاء بنت محمد، الرئيس الأعلى لهيئة المرأة العربية وسفيرة السلام وحقوق الإنسان والنوايا الحسنة من مؤسسة الحلم العربي للعمل الإنساني والتنمية المستدامة.

وتم تنظيم المعرض من خلال فنون المها بالتعاون مع رؤى العربية تحت اشراف الفنانة مها ياسين.

ووجهت الفنانة سارة السلطان شكرها وتقديرها لكل من دعمها خلال مسيرتها ابتداء من العائلة وزوجها كما أثنت على الدور الإيجابي للفنانة مها ياسين التي أسهمت بشكل كبير ليظهر هذا المعرض بأعمال خاصة متعددة أوصلتها لمرحلة متقدمة خلال مسيرتها الفنية.

وأضافت بأنها خصصت لوحة خاصة بالمعرض بمسمى رؤية تظهر تفاصيل سعادة الشعب السعودي وثقته بقيادته من خلال تجسيد الفتاة السعودية وانطلاقتها بدعم الرؤية لكامل حقوقها بارتدائها للون السلام الأخضر الذي يرمز للسعودية ويظهر بالخلفية اللون البنفسجي الذي يشير لهوية استقبال المملكة لضيوفها الرسميين من خلال السجاد البنفسجي للمراسم الرسمية المستوحى من زهور الخزامي كما رسمت صورة هدية للأميرة دعاء.

كما أعربت الفنانة رهام الفقش عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة والتي تحيي حياة متجددة داخل الفنان باستمرار تجدده والتزامه أمام رسالة عظيمة يجسدها الفنان بنشر السلام من خلال لوحاته الفنية خصوصا وأنها أعادتها للساحة الفنية بعد انقطاع دام لثلاث سنوات لأسباب خاصة.

وأطلت الفنانة رهام بأربعة أعمال خاصة للمعرض تنوعت بين الفن الواقعي والتأثيري والتعبيري أيضا وبين عشقها لمدينة جدة ولكن جانبها الفلسفي تجلى بلوحة ( موسيقى ) التي تجسد بنظرها نظرة افلاطون للموسيقى ( الموسيقى قانون أخلاقي، إنها تعطي الحياة للروح، والأجنحة إلى العقل، وتنقلك إلى الخيال، وتلهم السحر والإبهار بالحياة وكل شيء من حولنا ) أيضا عملت من الريزان درع شكر ايضا للأميرة دعاء. كما توجهت ب الشكر الجزيل للأميرة دعاء بنت محمد لدعمها المواهب الشابة والشابات في كافة أعمالهم الفنية ورسوماتهم.

من جهة أخرى انبثق معرض ( شغفي وريشتي روح ) من خلال مبادرة للفنانة مها ياسين لاستضافتها للمعرض ودعم الفنانتين بعد فوزهما بمسابقة سابقة وتم مكافأتهما من خلال المعرض القائم دعماً لهما ليتجلى ابداعهما ويستمر .

وفي ختام المعرض شكرت أميمة العقاد، الأميرة دعاء على دعمها ، ووزعت شهادات الشكر والتقدير للفنانين والاعلاميين المشاركين منوهة بدور سموها كما تم تكريم جريدة “البلاد” لتغطيتها الإعلامية، مشيرة إلى أنه سوف تطلق قريباً أول مبادرة على المستوى المحلي والعالمي مع فتاة سعودية برعاية الأميرة دعاء.

الجدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى يوم الاثنين السادس عشر من الشهر الحالي بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع من الخامسة عصرا وحتى التاسعة مساءً بمركز أدهم للفنون.