وفاة جيرد مولر.. الكرة الألمانية تودّع أسطورة الأساطير

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد 15 أغسطس في بيان رسمي، عن وفاة جيرد مولر أسطورة المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ.

وتوفي مولر عن عمر ناهز 75 عامًا صباح الأحد بحسب البيان الصادر، بعد أن عانى من الخرف في السنوات الماضية.

المهاجم الملقب بـ “المُفجّر” سجّل 566 هدفًا بقميص بايرن ميونيخ في الستينيات والسبعينيات وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا والبوندسليغا.

The DFB is mourning the passing of one of the greatest German footballers of all time. Rest in peace, Gerd Müller. Our thoughts are with his wife and family at this time. pic.twitter.com/2kkIgiYtcO — Germany (@DFB_Team_EN) August 15, 2021

وعلى مستوى المنتخب الألماني فقد فاز بكأس أمم أوروبا 1972 وحصد كأس العالم لكرة القدم 1974 مسجلًا هدف الفوز بالنهائي ضد هولندا.

وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ روبرت هاينر: ” وفاة جيرد مولر تعتبر يوم أسود لألمانيا، هو أعظم مهاجم أنجبته البلاد، اسمه وذكراه سيحيان للأبد”.

فيما زاد الرئيس التنفيذي للنادي، أوليفر كان: “سيظل دومًا جزءً من تاريخنا، لقد حقق إنجازات لا مثيل لها، إنه أعظم أسطورة في بايرن ميونيخ”.

Gerd Müller is one of the most important players in the history of FC Bayern. Photos from an extraordinary career: https://t.co/xScSrcqWpE pic.twitter.com/CgY4VFGo4s — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 15, 2021

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