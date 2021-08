وفاة جيرد مولر.. الكرة الألمانية تودّع أسطورة الأساطير

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد 15 أغسطس في بيان رسمي، عن وفاة جيرد مولر أسطورة المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ.

وتوفي مولر عن عمر ناهز 75 عامًا صباح الأحد بحسب البيان الصادر، بعد أن عانى من الخرف في السنوات الماضية.

المهاجم الملقب بـ “المُفجّر” سجّل 566 هدفًا بقميص بايرن ميونيخ في الستينيات والسبعينيات وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا والبوندسليغا.

The DFB is mourning the passing of one of the greatest German footballers of all time. Rest in peace, Gerd Müller.

Our thoughts are with his wife and family at this time. pic.twitter.com/2kkIgiYtcO

— Germany (@DFB_Team_EN) August 15, 2021