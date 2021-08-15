قتلى وجرحى في انفجار صهريج وقود بعكار في لبنان

بيروت : وكالات

ذكر الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع تويتر أن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن الوصول إلى الصليب الأحمر أو مسؤولين لبنانيين للحصول على مزيد من التفاصيل.

وقال الصليب الأحمر إن “79 فردا على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات محلية”،. مضيفاً أنها “في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم”.

ويعاني لبنان حالياً نقصاً حاداً في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج.

انفجار صهريج في مدينة عكار في لبنان ادى الى سقوط ضحايا كثر pic.twitter.com/LuLQ8qBF2c — المتداول على اليوتيوب (@YT123Z) August 15, 2021

وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.

وقال شهود إن “زهاء 200 فرد كانوا بالموقع وقت وقوع الانفجار”.

وذكر الصليب الأحمر أن ف”رقه تباشر البحث بموقع الانفجار”، ونشر صورة على تويتر لعدد من الناس حول حفرة كبيرة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة على تويتر إن “مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ”، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي داعيا المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم الرئيس إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.

والحريري أبرز سياسي سني ويعارض صراحة الرئيس اللبناني ميشال عون.