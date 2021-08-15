بأكثر من 342 مليون ريال شركة المياه تستعرض مشاريعها في معرض تبوك

تبوك- البلاد

استعرض جناح شركة المياه الوطنية بمعرض المشروعات بمركز الأمير سلطان الحضاري في تبوك، المشروعات التي تنفذها الشركة في مدينة تبوك، بقيمة إجمالية تجاوزت 342 مليون ريال .

وأتاحت الشركة أمام زائري المعرض، الاطلاع على نسب الإنجاز في بعض مشاريعها الجاري تنفيذها والتي شملت مشروعين للمياه بتكلفة تجاوزت 75مليون ريال وتخدم 60 ألف مواطن في ستة أحياء بمدينة تبوك هي التعاون والياسمين وطيبة والقدس وغرناطة والنخيل، في حين وصلت نسبة تغطية شبكات المياه بالمدينة إلى 97% ، كما شملت المشاريع مشروعين للصرف الصحيوبتكلفة تجاوزت 267 مليون ريال وتخدم 75 ألف مواطن في 11 حياً، فيما وصلت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 92%.

ويواصل المعرض فعالياته حتى يوم غد الاثنين، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية لعرض مشاريعها والتي تشمل مشروعات جامعية وتعليمية وصحية ومشروعات للكهرباء والمياه، ومشروعات تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 12 مليارا و600 مليون ريال.