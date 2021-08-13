فان دايك يجدد عقده مع ليفربول حتّى صيفية 2025

جدد نادي ليفربول الإنجليزي عقد مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك اليوم الجمعة بحسب بيان رسمي صادر من النادي عبر شبكة الإنترنت.



بموجب العقد الجديد سيدافع فان دايك (30 عامًا) عن ألوان ليفربول حتّى صيفية 2025 بعد أن أضاف 3 مواسم ونصف إضافية إلى عقده القديم.

فان دايك كان قد التحق بصفوف ليفربول عام 2018 وقدّم أداءًا استثنائيًا استحق على إثره الوجود الدائم ضمن قائمة أفضل المدافعين في أوروبا.

Virgil van Dijk has signed a new long-term contract with Liverpool! ✍️🔴 He puts pen to paper on a deal until 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ pic.twitter.com/4TnmfFIuOV — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 13, 2021



وحصد جائزة لاعب العام في البريميرليغ 2019. وأفضل مدافع في أوروبا لنفس العام، كما حل ثانيًا في ترتيب الكرة الذهبية بعد ليونيل ميسي عام 2019.



منذ التحاقه بليفربول خاض فان دايك 130 مباراة رسمية وسجل 13 هدفًا، فضلًا عن حصده كأس الدوري الإنجليزي عام 2020 ودوري أبطال أوروبا 2019.

تعرّض النجم الهولندي إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي أواخر عام 2020 خلال مباراة الديربي أمام إيفرتون، وغاب لنحو موسم كامل تقريبًا.

والآن يستعد للعب لأول مرة والظهور بقميص ليفربول مع انطلاقة الموسم الجديد 2021-2022 الذي ينطلق اليوم الجمعة بمباراة أرسنال وبرينتفورد.

𝗕𝗜𝗚 𝗩𝗜𝗥𝗚 ✊@VirgilvDijk has today signed a new long-term contract with the Reds 🙌 — Liverpool FC (@LFC) August 13, 2021

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