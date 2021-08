فان دايك يجدد عقده مع ليفربول حتّى صيفية 2025

جدد نادي ليفربول الإنجليزي عقد مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك اليوم الجمعة بحسب بيان رسمي صادر من النادي عبر شبكة الإنترنت.



بموجب العقد الجديد سيدافع فان دايك (30 عامًا) عن ألوان ليفربول حتّى صيفية 2025 بعد أن أضاف 3 مواسم ونصف إضافية إلى عقده القديم.

فان دايك كان قد التحق بصفوف ليفربول عام 2018 وقدّم أداءًا استثنائيًا استحق على إثره الوجود الدائم ضمن قائمة أفضل المدافعين في أوروبا.

Virgil van Dijk has signed a new long-term contract with Liverpool! ✍️🔴

