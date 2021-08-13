سيرخيو راموس خارج الخدمة لمدة “شهر” بسبب الإصابة

قال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة إن مدافعه الإسباني سيرخيو راموس لا يزال في مرحلة الاستشفاء من إصابته الممتدة في ربلة الساق منذ الموسم الماضي 2020-2021.

وانضم راموس (35 عامًا) إلى وصيف الدوري الفرنسي هذا الصيف بعقد يمتد إلى موسمين في صفقة مجانية قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

لكن الإصابة التي تعرّض لها راموس الموسم الماضي، لا زالت ممتدة وتجددت خلال التدريبات الفردية قبل أيام في خبر كارثي لجماهير باريس.

وأوضح سان جيرمان في بيانه الرسمي، أن سيرخيو راموس يخضع إلى برنامج تأهيلي تدريجي في الوقت الحالي مع الطاقم الطبي للنادي.

من المتوقع أن يظهر راموس للمرة الأولى مع النادي العاصمي خلال مباراة كليرمونت يوم 11 سبتمبر المقبل وفق يومية “ليكيب” الفرنسية.

Lionel Messi and Sergio Ramos friends. What a bizarre world 🤣 pic.twitter.com/4X9A7t3Zfw — SPORTbible (@sportbible) August 12, 2021

تابع أيضًا في أخبار الرياضة..



فان دايك يجدد عقده مع ليفربول حتّى صيفية “2025“

رئيس ريال مدريد “بيريز” ينفي ضلوعه في رحيل ميسي

هل يجتمع ميسي ورونالدو في باريس الموسم المقبل؟

هل يفتح وصول ميسي أبواب الرحيل لمبابي عن باريس؟

ميسي ينعش البورصة الفرنسية قبل الالتحاق بباريس

مانشستر سيتي من دون “مهاجم” في الموسم الجديد

أغويرو يُصاب ويغيب عن برشلونة في انطلاقة الموسم

فان خال مدربا لمنتخب هولندا في “ولاية ثالثة”

كلاسيكو بين الريال وبرشلونة للتعاقد مع لابورت

مقتل لاعب أياكس الهولنـدي فـي حادث مروري

بايرن ميونيخ يضع “نظامًا صارمًا” لرواتب اللاعبين

نجم البريميرليغ متهم في جرائم جنسية ضد الأطفال

ميسي ينجو مـن فـخ بلاغ الاحتيال وغسيل الأموال

نادٍ إنجليزي يوقع وثيقة لزيادة عدد اللاعبين المسلمين