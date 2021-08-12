المحليات منها 116مخالفة للإجراءات الاحترازية “هيئة الترفيه” ترصد 819 مخالفة خلال 750 زيارة ميدانية

جدة : البلاد نفذت الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع الجهات المعنية عددًا من الجولات الرقابية الميدانية على الفعاليات والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، حيث نفذت خلال الفترة الماضية 750 زيارة ميدانية جرى خلالها رصد 819 مخالفة منها 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية. كما رصدت الفرق الرقابية بالهيئة 102 مخالفة إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي بدون تصريح، وتم رصد 96 مخالفة إقامة فعالية ترفيهية من دون تصريح، جرى التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. وشددت الهيئة العامة للترفيه على ضرورة التزام المنشآت العاملة في القطاع بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد 19)، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق “توكلنا”، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض “كورونا المستجد” بالدخول إلى المرافق الترفيهية. كما أهابت بجميع الراغبين في إقامة أي نشاط ترفيهي التقدم بطلب الحصول على الترخيص المناسب عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الترفيه .