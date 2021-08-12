اندلاع 30 حريقاً جديداً في تونس بسبب الحرارة المرتفعة

البلاد : وكالات

قال الدفاع المدني التونسي اليوم الخميس، إن ارتفاع درجات الحرارة أذكى حوالي 30 حريقاً في مناطق جبلية متفرقة في شمال، وغرب، ووسط تونس، حيث أُجليت العديد من العائلات.

ومنذ الإثنين الماضي، اندلع 28 حريقاً في تونس، لا يزال 8 منها ناشطاً حتى اليوم في مناطق جبلية بمحافظة جندوبة، في شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني معز تريعة :”بعض جيوب النيران نشطة ولكن غالبية الحرائق تحت السيطرة”،. وأكد أن الحرائق لم تتسبب في خسائر بشرية.

وأجلى الدفع المدني 19 عائلة من منطقة جبل السرج في القيروان، وسط،. و9 أخرى في فرنانة بجندوبة، في شمال غرب تونس قرب الحدود الجزائرية، حسب تريعة، ولم تعرف بعد أسباب الحرائق التي تتزامن مع موجة قيظ. سجلت أرقاماً قياسية الثلاثاء والأربعاء في الشمال والوسط، حسب المرصد الوطني للرصد الجوي.

وسجلت القيروان الأربعاء رقماً قياسياً في درجات الحرارة بـ 50.3 درجة مئوية،. وأوضح تريعة أنه منذ مطلع يونيو(حزيران) الماضي وحتى 12 أغسطس(آب) الجاري تضرر حوالي 5 آلاف هكتار بالنيران.