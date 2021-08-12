الشباب يسقط أمام أبها.. والرائد يقتنص الفتح

جدة – هلال سلمان
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
سقط فريق الشباب في مستهل مشواره بدوري. كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بعد خسارته أمام أبها(2-1) ضمن مباريات الجولة الأولى.
استغل التونسي سعد بقير خطأ حارس الشباب. مروان الحيدري الذي حاول مراوغته، فخطف الكرة منه. وأودعها في شباكه مفتتحا التسجيل لأبها في الدقيقة التاسعة.
واحتسب الحكم محمد الهويش ركلة جزاء لأبها. بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود عرقلة. من التشيلي إيغور ليتشنوفسكي ضد صالح العمري. نفذها الهولندي تي فريدي بنجاح (د 41). منهيا الشوط الأول بتقدم أبها (2-0).
وفي الشوط الثاني، نجح النجم الأرجنتيني بانيغا. من تسجيل الهدف الأول للشباب من ركلة جزاء (د 57).
حاول (الليوث) العودة في النتيجة وسنحت لهم العديد. من الفرص لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء. بفوز أبها وحصده أول 3 نقاط في الدوري. وتلقي الشباب خسارته الأولى هذا الموسم، في أول مباراة. بقيادة مدربه الجديد البرازيلي شاموسكا.
وفي لقاء الرائد والفتح ببريدة، سجل رائد الغامدي. هدف التقدم للرائد من هجمة مرتدة في الوقت بدل الضائع. من زمن الشوط الأول، ولم ينجح الفتح. في تسجيل التعادل خلال الشوط الثاني. ليودع الرائد أول 3 نقاط في رصيده بالدوري.