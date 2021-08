رئيس الريال “فلورينتينو بيريز” ينفي ضلوعه في رحيل ميسي

نفى رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورينتينو بيريز ما تردد في وسائل الإعلام حيال اشتراكه في مؤامرة للإطاحة بقائد برشلونة السابق ليونيل ميسي خارج المسابقة الإسبانية، وذلك خلال بيان رسمي أصدره مكتب بيريز اليوم الأربعاء بعد يوم واحد من انتقال ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

Florentino Perez responds to accusations over role in Lionel Messi's Barcelona exithttps://t.co/fUuCL8h7sT pic.twitter.com/oq3eQWPMNo

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 11, 2021