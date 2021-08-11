رئيس الريال “فلورينتينو بيريز” ينفي ضلوعه في رحيل ميسي

نفى رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورينتينو بيريز ما تردد في وسائل الإعلام حيال اشتراكه في مؤامرة للإطاحة بقائد برشلونة السابق ليونيل ميسي خارج المسابقة الإسبانية، وذلك خلال بيان رسمي أصدره مكتب بيريز اليوم الأربعاء بعد يوم واحد من انتقال ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

Florentino Perez responds to accusations over role in Lionel Messi's Barcelona exithttps://t.co/fUuCL8h7sT pic.twitter.com/oq3eQWPMNo — Mirror Football (@MirrorFootball) August 11, 2021



وقال بيريز في البيان: “من المستحيل أن أكون قد أسهمت بأي شكل في مغادرة ميسي أو أثرت على قرار برشلونة بصورة ما”.

يضيف رئيس ريال مدريد المخضرم: “أتمنى أن يتراجع خاومي لوبيس عن هذه التصريحات التي لا ترتبط بالواقع بأي صلة”.

وكان رئيس قسم تطوير ملعب كامب نو أو ما يعرف بمشروع “بارسا سباي” السيد خاومي لوبيز قد اتهم بيريز بأنه وراء رحيل ميسي.

وطالب فلورينتينو بيريز خلال البيان من خاومي لوبيز -الذي استقال بعد رحيل ميسي- بالاعتذار العلني بعد تصريحاته المسيئة.

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