27 % زيادة في رخص المهن الاستشارية المصدرة

جدة : البلاد

سجلت رخص المهن الاستشارية زيادة بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة بالنصف الأول من العام 2020، حيث بلغ عدد الرخص المصدرة خلال النصف الأول من العام الجاري 407 رخص، مقارنة مع 320 رخصة مصدرة في النصف الأول للعام 2020،. كما سجلت طلبات المهن الاستشارية ارتفاعاً بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت الاستشارات الإدارية قائمة المهن الأعلى طلباً في النصف الأول من العام 2021 بواقع 188 رخصة،. تلتها الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) بواقع 59 رخصة، ثم خدمات ضريبة القيمة المضافة بواقع 35 رخصة.

يشار إلى أن وزارة التجارة تمنح رخص للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات إلكترونياً،. إذ يمكن للراغب في الحصول على الترخيص تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الإلكتروني ويتم التفاعل معه عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال،. وفي حال اكتمال الشروط يتلقى رسالة نصية بقبول الطلب، ويتم إرسال الترخيص عبر البريد الإلكتروني للمستفيد.