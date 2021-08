هل يفتح “وصول ميسي” أبواب الرحيل لمبابي عن باريس؟

رغم تصريحات رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، بأن ميركاتو النادي الصيفي لن يشهد أي تحركات كبيرة، فإن يومية “آس” ذكرت في تقرير لها اليوم الاثنين أن كيليان مبابي بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى من البيت المدريدي، والسبب هو الوصول المرتقب لليونيل ميسي.

التقرير استند إلى رغبة مبابي (22 عامًا) في المغادرة واللعب بقميص ريال مدريد، ومماطلته عملية التجديد مع النادي منذ أشهر عديدة.

ينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2021-2022 ومن حقه الإمضاء مجانًا في الشتاء لمدريد.

مسألة تكوين خط هجوم يضم مبابي وميسي ونيمار معًا بحسب “آس” هو درب من الجنون بالنظر إلى فاتورة الأجور المرتفة للغاية.

