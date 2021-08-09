هل يفتح “وصول ميسي” أبواب الرحيل لمبابي عن باريس؟

رغم تصريحات رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، بأن ميركاتو النادي الصيفي لن يشهد أي تحركات كبيرة، فإن يومية “آس” ذكرت في تقرير لها اليوم الاثنين أن كيليان مبابي بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى من البيت المدريدي، والسبب هو الوصول المرتقب لليونيل ميسي.

التقرير استند إلى رغبة مبابي (22 عامًا) في المغادرة واللعب بقميص ريال مدريد، ومماطلته عملية التجديد مع النادي منذ أشهر عديدة.

ينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2021-2022 ومن حقه الإمضاء مجانًا في الشتاء لمدريد.

مسألة تكوين خط هجوم يضم مبابي وميسي ونيمار معًا بحسب “آس” هو درب من الجنون بالنظر إلى فاتورة الأجور المرتفة للغاية.

Messi's long balls to Mbappe. Neymar doing the hard work in playmaking and supplies these two with balls. Mbappe's speed and Messi being clinical upfront. Messi supplying Neymar and Mbappe with balls. Maaan. Pray for Ligue 1 defenders. pic.twitter.com/jlHB7CVtCN — Glen🇺🇬 (@GlenNimukunda) August 8, 2021



تفترض “آس” أن باريس سان جيرمان سيقع تحت طائلة قوانين اللعب المالي النظيف حتمًا في الأشهر القادمة، وسيتعين عليه التخلص من أهم لاعبيه وتحصيل مبلغ كبير في سوق الانتقالات، والأقرب هو الإذعان وترك مبابي إلى ريال مدريد بما أن الفريق قد حصل تقريبا على ميسي.

يختتم التقرير بأن بيع مبابي إلى ريال مدريد بمبلغ هائل هذا الصيف ستكون أفضل بمراحل من انتقاله إلى النادي الإسباني بالمجان في الشتاء.

مع الإشارة إلى أن عملية انتقال مبابي إلى البيت الأبيض لن يتم مباشرتها إلا بعد التأكد من الحصول على توقيع ليونيل ميسي.

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