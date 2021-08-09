النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى على امرأة في الخرج

البلاد : متابعات

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي من توثيق مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج والاعتداء عليها بالضرب، فقد أصدر معالي النائب العام أمراً بالقبض على المتهم المعني بالسلوك المُجرم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية واحالته إلى النيابة العامة لا ستكمال الإجراءات الجزائية.

وأوضح المصدر بأن النيابة العامة تتابع وترصد كل السلوكيات المخلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم. وما ينتهك حقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً، ولن تألوا جهداً في إحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.