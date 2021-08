مانشستر سيتي من دون “مهاجم صريح” في الموسم الجديد

قال تقرير من “BBC” البريطانية إن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي قد يدخل الموسم الجديد من دون مهاجم في قائمته.

وفقد مانشستر سيتي هدافه التاريخي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هذا الصيف لفائدة برشلونة، في صفقة مجانية بعد انتهاء مدة تعاقده.

بينما يقدم البرازيلي غابريل خيسوس مستويات متأرجحة، ولا يمكن الاعتماد عليه بصفة أساسية في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.



ما يجعل الحاجة ملحة للغاية بالنسبة لمانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.



بالفعل حاول النادي استقطاب هداف البريميرليغ وفريق توتنهام هاري كين، لكن إدارة السبيرز وقفت بالمرصاد لمحاولات سيتي.



كين بنفسه أعلن عن انتظامه في تدريبات توتنهام وأشار إلى مدى ارتباطه وحبه للنادي وجماهيره في بيان رسمي من اللاعب.

Nuno Espírito Santo will hold talks with Harry Kane tomorrow to try and convince the player to want to stay at the club but Spurs remain ‘adamant’ Harry Kane will not be sold and have targeted Lautaro Martínez to play alongside the Kane. 🚨🔷 @MailSport pic.twitter.com/4EXmFXS4rP

