الرياضة

مانشستر سيتي من دون “مهاجم صريح” في الموسم الجديد

محمد ابو الوفاaccess_time30 / ذو الحجة / 1442 هـ       8 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد

قال تقرير من “BBC” البريطانية إن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي قد يدخل الموسم الجديد من دون مهاجم في قائمته.

 

وفقد مانشستر سيتي هدافه التاريخي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هذا الصيف لفائدة برشلونة، في صفقة مجانية بعد انتهاء مدة تعاقده.

 

بينما يقدم البرازيلي غابريل خيسوس مستويات متأرجحة، ولا يمكن الاعتماد عليه بصفة أساسية في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

 


ما يجعل الحاجة ملحة للغاية بالنسبة لمانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.


بالفعل حاول النادي استقطاب هداف البريميرليغ وفريق توتنهام هاري كين، لكن إدارة السبيرز وقفت بالمرصاد لمحاولات سيتي.


كين بنفسه أعلن عن انتظامه في تدريبات توتنهام وأشار إلى مدى ارتباطه وحبه للنادي وجماهيره في بيان رسمي من اللاعب.

 

 

الأمر الذي قد يجعل مانشستر سيتي يدخل الموسم الجديد من البريميرليغ من دون مهاجم حقيقي في قائمه لاعبيه.

 

ما يزيد من احتمال حدوث تلك الفرضية هو دفع سيتي 100 مليون يورو لجلب جاك غريليش من استون فيلا قبل يومين. من الصعب دفع مبلغ يفوق 200 مليون يورو من أجل لاعبين اثنين خاصة في خضم الأزمات المالية الحادثة جراء جائحة كورونا.

 

استخدم المدرب غوارديولا عدة حلول الموسم الماضي خلال فترة غياب أغويرو للإصابة، لكن لم يكتب لجميعها النجاح.

 

 

إذ أشرك كل من فيل فودين وكيفين دي بروين في مركز المهاجم الوهمي. واعتمد في بعض الأوقات على الألماني غوندوغان.

 

قد يلجأ غوارديولا إلى الحلول ذاتها خلال مجريات الموسم المقبل الذي ينطلق في الـ14 من شهر أغسطس الجاري.


المدرب الإسباني خسر لأول مرة في مسيرته مع سيتي نهائيين متتاليين. عندما فقد لقب كأس الدرع الخيرية أمام ليستر سيتي السبت بهدف نظيف، وكان قد خسر أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل شهرين بنفس النتيجة.

 

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