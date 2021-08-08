مانشستر سيتي من دون “مهاجم صريح” في الموسم الجديد

قال تقرير من “BBC” البريطانية إن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي قد يدخل الموسم الجديد من دون مهاجم في قائمته.

وفقد مانشستر سيتي هدافه التاريخي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هذا الصيف لفائدة برشلونة، في صفقة مجانية بعد انتهاء مدة تعاقده.

بينما يقدم البرازيلي غابريل خيسوس مستويات متأرجحة، ولا يمكن الاعتماد عليه بصفة أساسية في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

En la previa del partido entre @FCBarcelona vs @juventusfc por la disputa del Trofeo Joan Gamper, el club catalán anunció que el delantero argentino @aguerosergiokun será ausencia por una lesión – 👉🏻👉🏻 https://t.co/kMBdI5wpOu#JoanGamper #FCBarcelona #KunAgüero pic.twitter.com/Ify9HS09OG — Peloteros Ecuador (@EcPeloteros) August 8, 2021



ما يجعل الحاجة ملحة للغاية بالنسبة لمانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.



بالفعل حاول النادي استقطاب هداف البريميرليغ وفريق توتنهام هاري كين، لكن إدارة السبيرز وقفت بالمرصاد لمحاولات سيتي.



كين بنفسه أعلن عن انتظامه في تدريبات توتنهام وأشار إلى مدى ارتباطه وحبه للنادي وجماهيره في بيان رسمي من اللاعب.

Nuno Espírito Santo will hold talks with Harry Kane tomorrow to try and convince the player to want to stay at the club but Spurs remain ‘adamant’ Harry Kane will not be sold and have targeted Lautaro Martínez to play alongside the Kane. 🚨🔷 @MailSport pic.twitter.com/4EXmFXS4rP — City Chief (@City_Chief) August 8, 2021

الأمر الذي قد يجعل مانشستر سيتي يدخل الموسم الجديد من البريميرليغ من دون مهاجم حقيقي في قائمه لاعبيه.

ما يزيد من احتمال حدوث تلك الفرضية هو دفع سيتي 100 مليون يورو لجلب جاك غريليش من استون فيلا قبل يومين. من الصعب دفع مبلغ يفوق 200 مليون يورو من أجل لاعبين اثنين خاصة في خضم الأزمات المالية الحادثة جراء جائحة كورونا.

استخدم المدرب غوارديولا عدة حلول الموسم الماضي خلال فترة غياب أغويرو للإصابة، لكن لم يكتب لجميعها النجاح.

An incredible strike 😍@DeBruyneKev's stunner against Norwich wins the @budfootball Goal of the Month for July!#PLAwards pic.twitter.com/ChhKQOdf3j — Premier League (@premierleague) August 5, 2020

إذ أشرك كل من فيل فودين وكيفين دي بروين في مركز المهاجم الوهمي. واعتمد في بعض الأوقات على الألماني غوندوغان.

قد يلجأ غوارديولا إلى الحلول ذاتها خلال مجريات الموسم المقبل الذي ينطلق في الـ14 من شهر أغسطس الجاري.



المدرب الإسباني خسر لأول مرة في مسيرته مع سيتي نهائيين متتاليين. عندما فقد لقب كأس الدرع الخيرية أمام ليستر سيتي السبت بهدف نظيف، وكان قد خسر أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل شهرين بنفس النتيجة.

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