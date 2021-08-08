الرياضة 18 ميدالية ... حصيلة تاريخية للعرب أمريكا تتصدر أولمبياد طوكيو 2020

جدة- البلاد

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أولمبياد طوكيو 2020. وحلت في المركز الأول في ترتيب الدول المشاركة. بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، التي انتهت منافساتها اليوم الأحد.

يذكر أن دورة طوكيو 2020، تم تأجيلها لمدة عام. بسبب جائحة كوورنا، وتم إقامتها العالم الحالي 2021. وسط إجراءات احترازية طبية مشددة لمنع تفشي العدوى بين الرياضيين المشاركين.

الولايات المتحدة جاءت في المركز الأول بعد تحقيقها 39 ذهبية. و41 فضية و33 برونزية بمجموع ميداليات 113 ميدالية. بينما الصين حلت في المركز الثاني بفارق ذهبية واحدة. عن الولايات المتحدة، وحققت 38 ميدالية ذهبية، و32 فضية. و18 برونزية بمجموع ميداليات بلغ 88 ميدالية.

أما اليابان منظمة الدورة، فحلت في المركز الثالث بتحقيق 27 ذهبية، و14 فضية، و17 برونزية. بمجموع ميداليات 58.

ويعتمد ترتيب الدول المشاركة في الدورة الأوليمبية. على عدد الميداليات الذهبية المحققة أولاً ثم الفضيات. فالبرونزيات فمجموع الميداليات.

أما الدول العربية فتصدرت قطر الترتيب العربي. بحلولها في المركز 41 بثلاث ميداليات؛ منها ذهبيتان وبرونزية.

بينما حلت مصر في المركز العربي الثاني عربيا، و54 في الترتيب العام. بتحقيقها 6 ميداليات ( 1 ذهب – 1 فضة – 4 برونز). في رقم قياسي مصري من حيث عدد الميداليات لم يسبق تحقيقه من قبل. وكان منتخب مصر لكرة اليد قريبا من تحقيق ميدالية أوليمبية. أولى لمنتخب عربي في الألعاب الجماعية، لكنه حل في المركز الرابع. وإجمالاً حقق العرب 18 ميدالية في رقم قياسي عربي. لم يتحقق في دورة أوليمبية من قبل.