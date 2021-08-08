الرياضة

أغويرو “يُصاب” ويغيب عن برشلونة في انطلاقة الموسم الجديد

محمد ابو الوفاaccess_time30 / ذو الحجة / 1442 هـ       8 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
أغويرو إلى برشلونة

كشف نادي برشلونة الإسباني الأحد في بيان رسمي عن إصابة مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في عضلات الفخذ.


طبقًا ليومية “ماركا” فإن التقارير الأولية ترجح غياب أغويرو (33 عامًا) من 4 إلى 5 أسابيع عن صفوف النادي الكاتالوني.


بطبيعة الحال سيفقد أغويرو المشاركة مع البارسا في انطلاقة الموسم الكروي الجديد من الدوري الإسباني.

 

 

يلعب برشلونة في افتتاحية الليغا أمام ريال سوسيداد بملعب كامب نو في الـ15 من شهر أغسطس الجاري.


بينما يخوض مواجهة سهرة اليوم الأحد ضد يوفنتوس الإيطالي في كاتالونيا على لقب كأس خوان غامبر الودية.


وانضم أغويرو إلى قائمة لاعبين مهمين في حيز الإصابة حاليًا بالنسبة لبرشلونة يتقدمهم الهولندي فرينكي دي يونغ وكلمنت لينغليه وأنسو فاتي وعثمان ديمبيلي ومارك أندري تير شتيغن وفيليبي كوتينيو.


المهاجم المخضرم أتم انتقاله إلى برشلونة طليعة الموسم الحالي 2021-2022 قادمًا من مانشستر سيتي بالمجان.

 

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