أغويرو “يُصاب” ويغيب عن برشلونة في انطلاقة الموسم الجديد

كشف نادي برشلونة الإسباني الأحد في بيان رسمي عن إصابة مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في عضلات الفخذ.



طبقًا ليومية “ماركا” فإن التقارير الأولية ترجح غياب أغويرو (33 عامًا) من 4 إلى 5 أسابيع عن صفوف النادي الكاتالوني.



بطبيعة الحال سيفقد أغويرو المشاركة مع البارسا في انطلاقة الموسم الكروي الجديد من الدوري الإسباني.

Sergio Aguero already picks up his first injury with Barcelona – https://t.co/XFybL5p6un

— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 8, 2021