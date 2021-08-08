أغويرو “يُصاب” ويغيب عن برشلونة في انطلاقة الموسم الجديد

كشف نادي برشلونة الإسباني الأحد في بيان رسمي عن إصابة مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في عضلات الفخذ.



طبقًا ليومية “ماركا” فإن التقارير الأولية ترجح غياب أغويرو (33 عامًا) من 4 إلى 5 أسابيع عن صفوف النادي الكاتالوني.



بطبيعة الحال سيفقد أغويرو المشاركة مع البارسا في انطلاقة الموسم الكروي الجديد من الدوري الإسباني.

Sergio Aguero already picks up his first injury with Barcelona – https://t.co/XFybL5p6un — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 8, 2021

يلعب برشلونة في افتتاحية الليغا أمام ريال سوسيداد بملعب كامب نو في الـ15 من شهر أغسطس الجاري.



بينما يخوض مواجهة سهرة اليوم الأحد ضد يوفنتوس الإيطالي في كاتالونيا على لقب كأس خوان غامبر الودية.



وانضم أغويرو إلى قائمة لاعبين مهمين في حيز الإصابة حاليًا بالنسبة لبرشلونة يتقدمهم الهولندي فرينكي دي يونغ وكلمنت لينغليه وأنسو فاتي وعثمان ديمبيلي ومارك أندري تير شتيغن وفيليبي كوتينيو.



المهاجم المخضرم أتم انتقاله إلى برشلونة طليعة الموسم الحالي 2021-2022 قادمًا من مانشستر سيتي بالمجان.

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