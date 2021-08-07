مهند عسيري يقرر اعتزال كرة القدم

جدة- البلاد
في خطوة مفاجئة للكثيرين من جماهير الكرة السعودية. قرر لاعب نادي الشباب الحالي والأهلي السابق مهند عسيري. اعتزال لعبة كرة القدم بشكل نهائي.
وأبلغ المهاجم الدولي السابق مهند عسيري. إدارة الشباب برغبته في اعتزال كرة القدم. وعدم استكمال مسيرته مع النادي العاصمي، وذلك حسب توضيحه لإدارة الليث الشبابي.
وأكدت مصادر قريبة من اللاعب. أن ظروفا عائلية كانت السبب وراء اتخاذ اللاعب قرار اعتذاره عن إكمال مسيرته الكروية.
وتتجه إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان. لقبول اعتذار مهند، حيث ستعقد اجتماعا اليوم السبت. مع اللاعب قبل إعلان ذلك بصفة رسمية.