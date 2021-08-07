الرياضة

مهند عسيري يقرر اعتزال كرة القدم

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1442 هـ       7 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
في خطوة مفاجئة للكثيرين من جماهير الكرة السعودية. قرر لاعب نادي الشباب الحالي والأهلي السابق مهند عسيري. اعتزال لعبة كرة القدم بشكل نهائي.
وأبلغ المهاجم الدولي السابق مهند عسيري. إدارة الشباب برغبته في اعتزال كرة القدم. وعدم استكمال مسيرته مع النادي العاصمي، وذلك حسب توضيحه لإدارة الليث الشبابي.

وأكدت مصادر قريبة من اللاعب. أن ظروفا عائلية كانت السبب وراء اتخاذ اللاعب قرار اعتذاره عن إكمال مسيرته الكروية.
وتتجه إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان. لقبول اعتذار مهند، حيث ستعقد اجتماعا اليوم السبت. مع اللاعب قبل إعلان ذلك بصفة رسمية.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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