المنتخب البرازيلي يتوج بالميدالية الذهبية

جدة- البلاد
توج المنتخب البرازيلي الأولمبي بالميدالية الذهبية. في منافسات كرة القدم «طوكيو 2020»
. بعد الفوز على منافسه المنتخب الإسباني بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية. التي أقيمت اليوم السبت.
وبذلك حافظ منتخب السامبا على لقبه. الذي أحرزه في دورة ريو دي جانيرو 2016.
سجل هدف المنتخب البرازيلي الأول في الشباك الإسباني ماتيوس كونها. في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع. في الشوط الأول. فيما أحرز منتخب إسبانيا الأولمبي. هدف التعادل من خلال ميكيل أويارزابال. في الدقيقة 61.
وتقدم منتخب راقصي السامبا بالهدف الثاني من خلال. مالكوم فيليبي في الدقيقة 108 من عمر الوقت الإضافي. من المباراة.