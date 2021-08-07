المحليات

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1442 هـ       7 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين،. ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 182 يوماً 1972 مسجداً .

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها،. هي ثلاثة مساجد في كل من منطقتي الرياض وجازان ومسجد واحد في منطقة القصيم.

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين،. بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة ،. داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد،. ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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