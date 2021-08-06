خوان لابورتا: مصلحة برشلونة فوق اعتبار ميسي!

قال رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن رحيل قائد الفريق ليونيل ميسي كان الحل الأمثل للطرفين.

برشلونة كان قد أعلن الخميس في بيان رسمي عن عدم تجديد عقد ميسي (34 عامًا) بسبب صعوبات اقتصادية في فاتورة أجور الفريق.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021



وأنهى ميسي بذلك مسيرة دامت لـ21 عامًا داخل جدران ملعب كامب نو، إذ وفد إلى النادي عام 2000 من نيولزأولد بويز الأرجنتيني.



وعقد الرئيس لابورتا مؤتمرًا صحفيًا عاجلًا اليوم من أجل توضيح ملابسات رحيل ميسي.

لابورتا كان صريحًا في كلماته وقال: “مصلحة برشلونة فوق اعتبار جميع اللاعبين بمن فيهم أفضل لاعب في العالم”.

يضيف: “إن كنا سنجدد عقد ميسي كان لزامًا أن نخضع لمعايير ربطة الليغا ونضع النادي في الرهن الأساسي، الأمر الذي سيؤثر على حصة برشلونة خلال الـ50 عامًا القادمين بالنسبة لحقوق البث التلفزيوني، لن أخاطر بمستقبل النادي”.



يوضّح: “وعدت بأننا سنحاول الإبقاء على ميسي قدر المستطاع، لكن الظروف المالية إجبارية، توصلنا إلى اتفاق مع اللاعب بالفعل لكن سقف رواتب الفريق منع قيده في القائمة، هذا ما حدث بسبب قرارات سيئة تم اتخاذها في الماضي في النادي.



برشلونة وريال مدريد قد رفضا مقترحًا من قبل رابطة الدوري الإسباني يقضي باقتسام الأرباح مع بنك cvc الدولي مقابل ضخ مبالغ مالية قياسية لإنعاش خزائن الناديين، وفضّل العملاقان الإسبانيين الاستمرار على النهج المالي الحالي وخسارة لاعبيها عن اقتسام الأرباح مع طرف آخر.

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