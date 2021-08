خوان لابورتا: مصلحة برشلونة فوق اعتبار ميسي!

قال رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن رحيل قائد الفريق ليونيل ميسي كان الحل الأمثل للطرفين.

برشلونة كان قد أعلن الخميس في بيان رسمي عن عدم تجديد عقد ميسي (34 عامًا) بسبب صعوبات اقتصادية في فاتورة أجور الفريق.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021