الرياضة

لوكاكو إلى تشيلسي.. الصفقة تقترب من خط النهاية!

محمد ابو الوفاaccess_time27 / ذو الحجة / 1442 هـ       5 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
لوكاكو يقترب من تشيلسي

أجمعت الصحف الأوروبية الصادرة اليوم الخميس على أن صفقة انتقال روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي دخلت مراحلها الأخيرة.

 

يومية “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية قالت إن المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 28 عامًا، ودّع زملائه في نادي إنتر ميلان أمس الأربعاء.


ويصر تشيلسي على التعاقد مع لوكاكو بالنظر إلى المستويات القوية التي قدّمها الموسم الماضي في المسابقة الإيطالية رفقة الإنتر.

 


بطل أوروبا وبعد أن باع مهاجمه أوليفيه جيرو إلى ميلان الإيطالي، بات في أمس الحاجة إلى جلب مهاجم من الصف الأول في أوروبا.

 

ووقع اختيار المدرب الألماني توماس توخيل على لوكاكو الذي يعتبر في الوقت الحالي ضمن قائمة من 5 مهاجمين هم الأفضل في العالم.


من المرجح طبقًا ليومية “تلغراف” البريطانية أن تكون قيمة صفقة انتقال لوكاكو إلى تشيلسي بين 110 و125 مليون يورو.

 


تاريخ لوكاكو مع تشيلسي


انتقل روميلو لوكاكو إلى تشيلسي صيفية 2011 قادمًا من أندرلخت البلجيكي بقيمة 15 مليون يورو.

 

ولعب فقط 15 مباراة بقميص البلوز بجميع البطولات، مُقدّمًا تمريرة حاسمة واحدة، من دون أن يهز الشباك.

 

المدرب الإيطالي دي ماتيو قرر إعارته إلى وست بروميتش عام 2012، ثم أعير مجددًا إلى إيفرتون عام 2013.


مسيرة لوكاكو بعد الرحيل عن تشيلسي

 

لاحقًا قرر إيفرتون شراء عقد لوكاكو نهائيًا، ودفع 35 مليون يورو إلى تشيلسي وحصل على خدمات اللاعب عام 2014.

 

مع إيفرتون بين عامي 2014 و2017، انفجر لوكاكو وأصبح الهداف التاريخي للنادي مسجلًا بقميصه 87 هدفًا من 166 مباراة.


صيفية 2017 انتقل لوكاكو إلى مانشستر يونايتد الذي دفع من أجله 85 مليون يورو، وسجّل له 42 مرّة من أصل 96 مباراة.

 


في 2019 ومع المشروع الكبير لإنتر ميلان مع المجموعة الصينية المالكة “سونينغ” تعاقد النادي الإيطالي مع لوكاكو.


قيمة صفقة انتقال لوكاكو إلى الإنتر كانت 75 مليون يورو، وخلال موسمين فقط أحرز اللاعب 64 هدفًا لفائدة النيراتزوري.


موسم 2020-2021 هو الأفضل للوكاكو مع الإنتر حينما قاد النادي للفوز بلقب الكالتشيو الغائب عن خزائنه منذ 11 موسمًا.

 

 

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