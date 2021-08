لوكاكو إلى تشيلسي.. الصفقة تقترب من خط النهاية!

أجمعت الصحف الأوروبية الصادرة اليوم الخميس على أن صفقة انتقال روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي دخلت مراحلها الأخيرة.

يومية “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية قالت إن المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 28 عامًا، ودّع زملائه في نادي إنتر ميلان أمس الأربعاء.



ويصر تشيلسي على التعاقد مع لوكاكو بالنظر إلى المستويات القوية التي قدّمها الموسم الماضي في المسابقة الإيطالية رفقة الإنتر.

Chelsea boss Thomas Tuchel: "Romelu Lukaku is a fantastic player" The Belgium striker has told Inter Milan he would like them to accept a suitable offer for him from #CFC… — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 5, 2021



بطل أوروبا وبعد أن باع مهاجمه أوليفيه جيرو إلى ميلان الإيطالي، بات في أمس الحاجة إلى جلب مهاجم من الصف الأول في أوروبا.

ووقع اختيار المدرب الألماني توماس توخيل على لوكاكو الذي يعتبر في الوقت الحالي ضمن قائمة من 5 مهاجمين هم الأفضل في العالم.



من المرجح طبقًا ليومية “تلغراف” البريطانية أن تكون قيمة صفقة انتقال لوكاكو إلى تشيلسي بين 110 و125 مليون يورو.

Chelsea look set to bring Romelu Lukaku back to Stamford Bridge. They are getting a striker who can score, linkup play, & be the focal point of attack. The Belgian striker scored 113 goals in his 1st EPL stint, how many will he score this time? 🤔 pic.twitter.com/xsozxXykez — BirdieFootball (@birdiefootball) August 4, 2021



تاريخ لوكاكو مع تشيلسي



انتقل روميلو لوكاكو إلى تشيلسي صيفية 2011 قادمًا من أندرلخت البلجيكي بقيمة 15 مليون يورو.

ولعب فقط 15 مباراة بقميص البلوز بجميع البطولات، مُقدّمًا تمريرة حاسمة واحدة، من دون أن يهز الشباك.

المدرب الإيطالي دي ماتيو قرر إعارته إلى وست بروميتش عام 2012، ثم أعير مجددًا إلى إيفرتون عام 2013.





When Lukaku scored 4 goals against Bournemouth 👀 pic.twitter.com/2lMK9P5nDO — 💎 #ZoumaOUT (@JosipIIicic) August 5, 2021



مسيرة لوكاكو بعد الرحيل عن تشيلسي

لاحقًا قرر إيفرتون شراء عقد لوكاكو نهائيًا، ودفع 35 مليون يورو إلى تشيلسي وحصل على خدمات اللاعب عام 2014.

مع إيفرتون بين عامي 2014 و2017، انفجر لوكاكو وأصبح الهداف التاريخي للنادي مسجلًا بقميصه 87 هدفًا من 166 مباراة.



صيفية 2017 انتقل لوكاكو إلى مانشستر يونايتد الذي دفع من أجله 85 مليون يورو، وسجّل له 42 مرّة من أصل 96 مباراة.

Number of goals in their first season at Manchester United: Cristiano Ronaldo: 4

Dimitar Berbatov: 9

Wayne Rooney: 11

Carlos Tevez: 14

Romelu Lukaku: 16 (With games still to play!) 🚀 pic.twitter.com/w80bsKKfJi — Soccer AM (@SoccerAM) April 19, 2018



في 2019 ومع المشروع الكبير لإنتر ميلان مع المجموعة الصينية المالكة “سونينغ” تعاقد النادي الإيطالي مع لوكاكو.



قيمة صفقة انتقال لوكاكو إلى الإنتر كانت 75 مليون يورو، وخلال موسمين فقط أحرز اللاعب 64 هدفًا لفائدة النيراتزوري.



موسم 2020-2021 هو الأفضل للوكاكو مع الإنتر حينما قاد النادي للفوز بلقب الكالتشيو الغائب عن خزائنه منذ 11 موسمًا.

⚫️🔵 Romelu Lukaku has scored 11 goals in 18 games for Inter in all competitions 🔥🔥🔥#UCL | @Inter_en pic.twitter.com/XXgsrBqrWO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 5, 2019

