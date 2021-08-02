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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1442 هـ       2 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الأستاذ رمطان لعمامرة، هنأه خلاله بتوليه مهامه وزيراً لخارجية الجزائر، وعبر سموه عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين،. إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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