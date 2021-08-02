الإقتصاد

“تقييم” يشطب مُقيّمين معتمدين لتقديمهم مستندات غير صحيحة

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1442 هـ       2 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

رأس معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمُقيّمين المُعتمدين (تقييم). الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم اجتماع الهيئة الثاني والثلاثين.

ووافق المجلس خلال مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على شطب عضوية عدد من أعضاء الهيئة بناء على توصية لجنة النظر في مخالفات نظام المقيمين المعتمدين إثر تقديمهم مستندات غير صحيحة للهيئة. وإحالة هؤلاء الأشخاص للجهات المختصه لإكمال مايلزم نظاماً بخصوصهم.

واطّلع المجلس على أبرز المستجدات في الموضوعات التي سبق له التوجيه بشأنها، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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