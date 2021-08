انتهت القصة.. ميسي يتفق مع برشلونة على بنود العقد الجديد

توصل ليونيل ميسي إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي برشلونة بشأن بنود العقد الجديد وفقًا ليومية “سبورت” الاسبانية.

وانفردت “سبورت” بأن ميسي قد اتفق مع رئيس النادي خوان لابورتا على تجديد عقده 5 مواسم لينتهي عام 2026.

كما سيتنازل النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عامًا عن 50% من قيمة راتبه السنوي دعمًا للنادي في أزمته المالية.

يقضي ميسي إجازته السنوية الصيفية حاليًا في مدينة إيبيزا الإسبانية. ومن المنتظر أن يوقع العقود خلال الأسبوع الجاري.

تجديد عقد ميسي استغرق وقتا إطول من المعتاد بسبب إجراءات إدارية خاصة بفاتورة الأجور التي تعدت الحد المسموح الموسم الماضي، والتي منعت بدورها برشلونة من تجديد عقد اللاعب إلا بعد تسوية فاتورة الأجور الإجمالية لتتماشى مع المعايير التي وضعها رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا”.

