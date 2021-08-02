الأخيره

القبض على شخصين سرقا أجزاء خارجية من مركبات

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1442 هـ       2 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا (11) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في تفكيك بعض الأجزاء الخارجية من المركبات المتوقفة وبيعها، حيث قُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ ( 60,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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