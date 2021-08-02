الحوار الوطني يستعرض دور التنوع الثقافي في التنمية

الرياض- واس

تناقش اثنينية الحوار التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني -عن بعد- اليوم، “التنوّع الثقافي من أجل الحوار والتنمية”.

ويتناول اللقاء، مفهوم التنوّع والتفاعل بين الثقافات والحضارات الإنسانية، والتنوّع الثقافي والحضاري وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة, وأهمية الإعلام في تعزيز قبول التنوّع الثقافي والحواري بين الحضارات، ودور التنوّع في تعزيز منظومة القيم الإنسانية كالتسامح والتعايش والتلاحم الوطني، بما يسهم في حماية النسيج المجتمعي.

ويأتي اختيار موضوع التنوّع الثقافي لما يمثله من قوة محركة للتنمية، وميزة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في القبول والإقرار به في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات وفي بلوغ تبادل الاحترام والتفاهم، وهو مكسب كبير في السعي لتحقيق السلام والتنمية.

يذكر أن “اثنينية الحوار” تعدّ إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها المركز وتنفّذ كل أسبوع ، وهي عبارة عن منصة تفتح باباً لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتعايش والتلاحم الوطني.