الجيش المصري يقضي على 89 مسلحًا بسيناء

تمكنت القوات المسلحة المصرية من القضاء على 89 مسلحًا بشمال سيناء. وتدمير 404 عبوات ناسفة و59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها الإرهابية،. وذلك في إطار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية على جميع الاتجاهات الإستراتيجية.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان اليوم أن القوات ضبطت عددا من البنادق الآلية وكميات من الأعيرة النارية وأجهزة لاسلكية وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية،. إضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية .

وأشار البيان إلى أنه تم تدمير 52 عربة تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها الإرهابية،. و13 نفقًا تُستخدم في التسلل لشمال سيناء، مبينًا أن القوات الجوية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي دمرت 200 عربة دفع رباعي. بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية لمصر .

ونوه البيان بمصرع وإصابة 8 من قوات الجيش نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات،. مؤكدًا مواصلة القوات المسلحة جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في ربوع مصر كافة.