الإقتصاد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8 مليارات ريال

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1442 هـ       1 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 54.22 نقطة ليقفل عند مستوى 11066.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، والرياض ريت، وعطاء، والأهلي للتكافل، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التأمين العربية، وأسمنت ينبع، والخليجية العامة، والمتحدة للتأمين، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.04% و 4.49%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وميفك ريت، وسبكيم العالمية، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية،. كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 251.71 نقطة ليقفل عند مستوى 24911.76 نقطة،. وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 310 آلاف سهم تقاسمتها 920 صفقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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